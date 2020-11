Criador do treino online mais famoso o Lapa Team, Ricardo Lapa também é o personal trainer queridinho das estrelas. O educador físico é o responsável pelo abdômen tanquinho de Bruno Gagliasso, Isabella Santoni, Rachel Apollonio, Thiago Martins, Marcelo Serrado e entre outras celebridades.

O sucesso de Ricardo vai além das celebridades. Em seu treino online, o personal já conquistou mais de 27 mil alunos espalhados pelo mundo todo. Premiado, ele também faz sucesso nas redes sociais, com mais de 200 mil seguidores em seu perfil pessoal e 30 mil do Instagram do Lapa Team. Em suas redes, Ricardo dá dicas de treinos rápidos e tem um contato direto com alunos e seguidores.

Além do seu profissionalismo de qualidade, Lapa também conquista alunos com sua carisma e bom humor. Em entrevista exclusiva com o DCI, ele se descreve como diferente. “Sou um cara descolado e muito engraçado aos olhos de quem vê. Isso pode até espantar algumas pessoas. Sou muito autêntico, não fico fazendo tipinho e nem faço de acordo com o que a mídia acha certo para ganhar seguidores e dinheiro. Eu sempre fui diferente. Falei o que eu quis falar e paciência para quem não quis me ouvir”, afirmou.

O início do Lapa Team

O sucesso de Ricardo não é atual, começou há dez anos quando ainda dava aulas presenciais e foi assim que se destacou dos demais. Lapa tinha alunos particulares e a cada dia conquistava mais e mais clientela, tendo mais de 30 alunos e uma agenda lotada de segunda a sábado. Apesar da alta procura, o personal não se acomodou e almejou expandir o seu trabalho.

“Eu tinha uma boa renda, mas não me deixava confortável, pois não poderia fazer mais do que aquilo. Ou cobraria 1000 reais a hora aula, que é um absurdo, ninguém pagaria. Ou simplesmente eu iria parar de ganhar dinheiro ali e iria viver uma vida muito confortável para sempre”, explicou Ricardo.

Diferente de muitos, Lapa também começou a pensar em seu futuro. Com a agenda lotada, ele afirmou que não conseguiria dar aula por muito tempo. Ou seja, precisava de uma solução. “Não sabemos até quando conseguiríamos dar aulas. Mas no ritmo que eu estava, dificilmente depois do 50 ou 55 eu conseguiria ter clientes. E depois, como é que eu iria fazer?”, afirmou.

Ricardo Lapa – sucesso no Brasil e no exterior

Lapa já estava com o sucesso presencial garantido, no entanto, graças ao Instagram e as celebridades dessa rede social, pessoas que moravam fora do Brasil o procuraram. Foi assim que conquistou os primeiros alunos online.

“Eu tive a oportunidade de ter muitas alunas famosas no Instagram, no início e elas começaram a me impulsionar bastante. Com isso, pessoas do mundo inteiro começaram a me mandar mensagem. Ao invés de simplesmente encaminhar uma série para elas, eu pensei ‘não, eu posso trazer essas pessoas para dentro do meu WhatsApp. Montar uma série específica para elas’”, recorda.

O treino online começou pelo WhatsApp, em que Lapa montava o treino específico para cada aluno, mandava um vídeo explicando como fazia e recebia um vídeo de volta para corrigir os movimentos. Segundo o personal, ele montou um carrinho de compras dentro do WhatsApp sem saber que isso renderia.

“Montei um carrinho de compras em meu WhatsApp, sem saber que isso era um “carrinho de compras”. Eu comecei sem saber e foi crescendo. Eu mandava série por vídeo e pedia um vídeo de volta para corrigir o movimento. Porém comecei a colocar muitas pessoas para dentro, cheguei a ter 40 alunos em que eu montava séries”, acrescentou.

Site Lapa Team e sucesso de vendas

Quando começou o atendimento pelo celular, Lapa conquistou mais de 40 alunos, no entanto, perdeu sua privacidade. O professor contou que recebia mensagens de madrugada por causa do fuso horário e precisava encontrar uma solução para a sua demanda.

“Acabei pensando em uma solução, precisava escalar isso em uma plataforma maior, em que eu tivesse menos trabalho e contato um pouco menos íntimo, até para salvar a minha família. Eu estava com ‘a cara’ no telefone o dia todo. Foi quando há mais de três anos comecei a pensar em um projeto na internet”, disse.

Após estudar possibilidades, Ricardo teve a ideia de montar um site online, que posteriormente, se tornaria um sucesso. Foi aqui que ele montou o site do Treino Lapa Team, com exercícios que variam desde o iniciante até o avançado. “Chamei uma equipe para trabalhar comigo, fizemos vários estudos e chegamos a conclusão que seria um site, com séries para iniciantes, moderado e avançado através de videoaula”, relembrou.

Lapa teve sucesso em sua aula presencial e ainda mais no mundo online. O professor contratou uma equipe para gravar as aulas e lançou seu primeiro site. “Desde do primeiro dia de lançamento, eu bati recordes. Consegui no primeiro mês pagar todos os custos que eu tive. E desde então, estamos amadurecendo, aperfeiçoando, trazendo mais alunos, entregando mais conteúdo para que o aluno fique. Deu certo”, comemorou.

Se você gostou da história de sucesso de Ricardo Lapa e assim como as estrelas deseja ter um abdômen tanquinho, confira o treino online Foguete Lapa Team.