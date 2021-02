Saiba quem tem direito de receber a vacina da Covid-19 em casa

A vacinação contra a Covid-19 já acontece em todo o Brasil há pelo menos pouco mais de um mês. Ainda na primeira fase, idosos de diversas faixa etárias estão sendo imunizados, afinal, fazem parte do grupo de risco e estão incluídos na fase 1 do Plano Nacional de Vacinação. Mas, nem todos eles possuem mobilidade ou condições de se direcionarem a uma unidade básica de saúde (UBs) ou posto drive-thru, nessas situações, o idoso tem direito a receber vacina da Covid-19 em casa.

Pensando nisso, o DCI separou algumas informações importantes para quem tem dúvida de como funciona a vacinação para o público que necessita receber o atendimento em casa. Importante ressaltar que as estratégias de vacinação são diferentes para cada município, portanto, é importante consultar as orientações relacionadas nos canais oficiais de cada Prefeitura.

Como funciona para receber vacina da Covid em casa?

Os idosos acamados ou aqueles que não possuem condições de se direcionarem aos postos fixos e volantes (drive-thru) de vacinação, podem receber primeira ou segunda dose da vacina contra Covid-19 em casa, ou residência de seu responsável. Para isso, o acompanhante ou tutor legal deve cadastrá-lo no site oficial do governo do estado ou município (Prefeitura). Exemplo:

Na capital paulista, a Prefeitura definiu via programa Vacina Sampa que idosos nessa situação serão vacinados pela Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD). Os contatos das UBS da cidade de São Paulo e de suas equipes de atendimento residencial estão disponíveis online.

Para saber a UBs mais perto do local é só digitar o CEP no site https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/, e assim, o acompanhante pode também entrar em contato para certificar que profissionais da unidade próxima se direcionem à residência em que o idoso acamado vive.

Pré-cadastro é importante

Assim como o idoso que irá receber a dose em algum ponto drive-thru da cidade, o cidadão que precisa receber a vacina contra Covid-19 em sua casa, deve ser cadastrado no site de vacinação de cada estado. Apesar de não ser obrigatório, as autoridades recomendam a medida, pois ela facilita o atendimento. Exemplo:

No site da Vacina Já https://www.vacinaja.sp.gov.br/, o cadastro do idoso consta todas as informações sobre ele, inclusive, a de que precisa receber atendimento domiciliar. Este modelo deve ser aplicado também em outros municípios.

