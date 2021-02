Vacinação em SP para idosos de 77 a 79 é antecipada para 3 de março

O governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, que os idosos entre 77 a 79 anos vão poder receber a primeira dose da vacina já a partir do dia 3 março. Com isso, o calendário de vacinação em SP adianta ainda o seu plano de imunização. No sábado, dia 27, a população de 80 a 84 anos também será vacinada em toda a capital paulista.

Segundo João Doria (PSDB) a prioridade é vacinar e amparar os grupos de risco devido o aumento do número de casos e mortes em todo o estado. Para ele, a antecipação da vacina é importante para proteger faixa etária mais vulnerável.

O cronograma de vacinação do Estado de SP prevê cerca 563 mil pessoas entre 80 e 84 anos e de outras 430 mil pessoas que estão na faixa de 77 a 79 anos. Os idosos com mais de 85, cuja vacinação já foi iniciada, são cerca de 515 mil pessoas.

Quais são os pontos de vacinação em SP?

Drive-thru

Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller) – zona central de SP

Arena Corinthians Itaquera – zona leste de SP

Igreja Boas Novas – zona leste de SP

Anhembi – zona norte de SP

Autódromo de Interlagos – zona sul de SP

Além destes citados, 468 unidades básicas de saúde da cidade e quatro centros escolares do município vão oferecer vacinação. A recomendação é que o idoso consulte a UBS mais próxima a sua residência para efetuar o agendamento, que também pode ser feito através do site Vacina Já.

Porque a vacinação foi adiantada?

Segundo informou o governo do estado, a antecipação do calendário de imunização faz parte de uma logística com a distribuição da vacina do Butantan com a Sinovac, Coronavac. Aproximadamente 720 mil doses da vacina vão ser destinadas à primeira dose para os idosos entre 77 e 79 anos, bem como para a aplicação de segunda dose nos idosos acima de 90 anos e nos profissionais de saúde que ainda precisam completar o esquema vacinal.

Ainda de acordo com informações oficiais, divulgadas pelo próprio site do governo, mais de 474 mil doses da vacina Astrazeneca/Instituto Serum também têm sido destinadas para todas as regiões do estado. Os municípios que já abasteceram seus postos de vacinação com estas entregas poderão antecipar a vacinação da população de 80 a 84 anos, que aconteceria no dia 1º de março, mas foi adiantada.

Pré-cadastro no site Vacina Já

O governo do estado orienta que os idosos se cadastrem no site da campanha de vacinação contra a Covid-19, “Vacina Já”. O pré-cadastro pode economizar 90% do tempo de atendimento para a imunização, segundo informações do próprio governo. O formulário leva cerca de um minuto para ser preenchido.

Quem não optar pelo cadastro no site não deixará de ser vacinado. É possível se cadastra presencialmente, entretanto, não é recomendado pelo governo, já que a coleta de informações pode levar cerca de 10 minutos além de gerar aglomerações nos postos de atendimento.

