Vacinação em SP para idosos de 80 a 84 é adiantada para 1º de março

O governo de São Paulo anunciou que a vacinação para os idosos de 80 a 84 anos em todo o estado de SP começará a partir do dia 1º de março. A imunização do grupo vai acontecer mais cedo do que o esperado. Isso porque o governo antecipou o plano de imunização dos idosos de 85 a 89 anos, que começa já na sexta-feira, 12 de fevereiro.

Essa foi a segunda vez que o calendário de vacinação de São Paulo foi antecipado em menos de duas semanas. Os idosos acima de 90 anos também tiveram a data adiantada para o dia 5 de fevereiro, na semana passada. As datas podem variar de cidade para cidade, já que os municípios têm autonomia para antecipar datas de cada etapa conforme o andamento da vacinação e a disponibilidade de doses.

Porque a vacinação dos idosos em SP foi antecipada?

A alteração do plano de vacinação em SP acontece em paralelo com o aumento de produção da vacina Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. De acordo com Dimas Covas, diretor do Butantan, desde domingo, 7 de fevereiro, a fabricação de vacinas aumentou com a chegada de novos lotes de insumos.

Ainda segundo Covas, o instituto está produzindo um pouco mais de 600 mil doses por dia, o equivalente 8,6 milhões de doses desde o dia 3 de fevereiro. O governo do estado, por sua vez, já havia anunciado a compra de 20 milhões de doses extras do imunizante, que se somam a outras 100 milhões com as compradas pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, segundo o “vacinômetro” idealizado por João Doria, mais de um milhão de pessoas já foram vacinadas somente no estado de São Paulo.

Previsão do governo

Segundo divulgou João Doria nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, a imunização do grupo de 85 a 89 anos deve proteger cerca de 309 mil idosos, enquanto a próxima faixa etária (80 – 84) deve imunizar 563 mil pessoas.

Vacinação na capital

No último dia 9 de fevereiro, os profissionais da saúde autônomos a partir de 70 anos começaram a ser vacinados. A previsão é que até sexta-feira, dia 12, serão vacinados os profissionais a partir de 60 anos.

No momento a capital paulista conta com 5 pontos de vacinação com sistema de drive-thru para os idosos acima de 90 anos. A ação conjunta do governo do estado e da prefeitura de São Paulo foi feita para garantir o conforto e segurança do grupo de risco.

Pontos de vacinação drive-thru em SP

Estádio do Pacaembu (Praça Charles Miller) – zona central de SP

Arena Corinthians Itaquera – zona leste de SP

Igreja Boas Novas – zona leste de SP

Anhembi – zona norte de SP

Autódromo de Interlagos – zona sul de SP

Além destes citados, 468 unidades básicas de saúde da cidade e quatro centros escolares do município vão oferecer vacinação. A recomendação é que o idoso consulte a UBS mais próxima a sua residência para efetuar o agendamento, que também pode ser feito através do site Vacina Já.

Pré-cadastro no site ‘Vacina Já’

O governo do estado orienta que os idosos se cadastrem no site da campanha de vacinação contra a Covid-19, “Vacina Já”. O pré-cadastro pode economizar 90% do tempo de atendimento para a imunização, segundo informações do próprio governo. O formulário leva cerca de um minuto para ser preenchido.

Quem não optar pelo cadastro no site não deixará de ser vacinado. É possível se cadastra presencialmente, entretanto, não é recomendado pelo governo, já que a coleta de informações pode levar cerca de 10 minutos além de gerar aglomerações nos postos de atendimento.