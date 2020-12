Todos os dias, o corpo entra em muitas batalhas contra agentes nocivos, como bactérias e vírus, por exemplo. E o responsável por sua defesa é o complexo sistema imune. De fato, essa barreira – que tem milhões de células com diferentes funções – é quem impede o surgimento de doenças.

Nos últimos meses, o assunto ganhou destaque. Principalmente por conta do Coronavírus e da preocupação com a saúde. Afinal, garantir uma boa imunidade contribui para uma vida mais equilibrada, com energia e disposição.

Por outro lado, sempre que esse mecanismo está debilitado, o organismo fica vulnerável. Por isso, é importante aprender a manter o sistema imune em alta. Para isso, a melhor dica é focar na alimentação. Ou seja, ela deve ser variada e saudável.

De acordo com o nutrólogo Daniel Magnoni, o problema é que a rotina cada vez mais cheia de compromissos se tornou uma grande vilã da dieta. E, por consequência, da saúde. “Hoje em dia é muito difícil seguir uma dieta rica em alimentos que forneçam as necessidades diárias das principais vitaminas e minerais. Mas as pessoas já entenderam a importância que isso pode trazer ao organismo. Assim, têm procurado opções como a suplementação, que é eficaz e muito prática. Aliás, existem até mesmo opções como a nova geração em gomas”, comenta.

Como fortalecer o sistema imune

A combinação de vitaminas e minerais favorece o funcionamento do sistema imune tanto em adultos quanto em crianças. No entanto, é preciso acompanhar as necessidades diárias de cada faixa etária. “Vitaminas D e E, e principalmente a vitamina C, além de minerais, conseguem dar essa resposta ao organismo. Por isso devem estar presentes na alimentação e, quando necessário, na suplementação. Porém, isso deve seguir sempre a orientação de um médico”, acrescenta Daniel.

Então, se a dieta é a melhor maneira de turbinar o sistema imune, que tal aprender quais nutrientes não podem faltar na sua mesa?

Vitamina C – essencial para o sistema imune

É provável que a vitamina C seja o nutriente mais famoso para fortalecer a imunidade. Solúvel em água, ela é muito importante na função dos leucócitos. Eles formam um exército que protege o organismo, por isso têm o papel de auxiliar com a saúde e a disposição. Além disso, a vitamina faz muito bem para a pele, já que tem efeito anti-idade e hidratante.

Assim, aposte em alimentos ricos nesse elemento, como acerola, limão, laranja, mamão papaia e kiwi.

Vitamina D

Esse hormônio se classifica como vitamina e a sua síntese ocorre pela exposição à luz solar. Mas vale lembrar: ao tomar sol, cuide-se com o uso de filtro solar e faça isso nos horários certos.

Ela regula o sistema imune e auxilia na absorção de minerais como o cálcio, fundamental na formação de ossos e dentes. Apesar de sua relevância, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm deficiência ou insuficiência de vitamina D.

Coloque, então, na lista de compras salmão, bife de fígado e atum.

Vitamina E

Mais uma vitamina que melhora a resposta celular. Ademais, diminui a produção da prostaglandina E2 em idosos, que favorece infecções. Por fim, é uma das vitaminas em que os suplementos contribuem de forma positiva com o sistema imune.

Avelã, sementes e óleo de girassol, por exemplo, são boas fontes dessa vitamina.

Zinco – mineral poderoso para o sistema imune

Você sabia que as células do sistema imune contêm enzimas que precisam de zinco para funcionar? Pois é, sem esse mineral o batalhão que protege o organismo não funciona direito. Mais que isso, ele auxilia na cicatrização de ferimentos e fortalece unhas e cabelo.

Aposte em itens como amendoim, amêndoas, camarão e carne vermelha.

Selênio

O selênio é um elemento essencial para o sistema imune. Tem papel no equilíbrio de oxidação e proteção do DNA. Também atua como cofator de um grupo de enzimas que contribuem para proteger as células de dano oxidativo. Como resultado, protege contra diversas doenças, inclusive o câncer. E até a pele sai ganhando, pois fica jovial por mais tempo.

Assim, inclua na dieta alimentos como castanha-do-pará, sementes de girassol e ovos orgânicos.

Fonte: Daniel Magnoni, chefe de nutrologia do Instituto Dante Pazzanese.