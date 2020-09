Terapia Online: especialista explica os benefícios para saúde mental

De fato, a terapia online democratizou o acesso amplia de serviços de psicologia à população. Atualmente, ela é a modalidade de atendimento psicológico que mais cresce no Brasil. Mas por que tanta procura?

Antes de falar sobre a terapia online, vamos entender o que é a psicoterapia, como ela funciona e quais os seus benefícios para saúde e bem-estar.

Para isso, conversamos com a especialista em Psicologia Positiva, Jordana Younes. Neste artigo, ela ajuda a entender e desmistificar o assunto.

O que é terapia?

Ao contrário do que muitos pensam, fazer terapia não é sinônimo de loucura ou fraqueza. Trata-se de um acompanhamento psicológico que nos orienta a achar soluções para problemas emocionais e comportamentais como autoestima, ansiedade, desempenho profissional e vínculos afetivos.

De acordo com Jordana Younes, a terapia está muito associada ao tratamento de doenças mentais. No entanto, ela vai muito além disso. Por meio do acompanhamento psicológico é possível melhorar seus relacionamentos, aprender a lidar com situações dolorosas e frustrações e sobretudo, conhecer mais sobre si mesmo, seus sentimentos e ações.

Embora ainda seja vista como um tabu para a maioria da população, a psicóloga afirma que a psicoterapia é uma ferramenta essencial para o autoconhecimento. Assim, você pode fazer a terapia online ou presencial.

Benefícios da Terapia

Promove o autoconhecimento;

Ajuda a desenvolver a inteligência emocional;

Aumenta a autoestima;

Melhora seus relacionamentos e o convívio social;

Ajuda a manter o foco e a concentração

Ajuda a organizar seus pensamentos

Por onde começar?

Para a psicóloga, o primeiro passo para quem deseja fazer terapia é experimentar e ver como sente. “É um processo individual, assim, cabe a cada individuo a avaliar a experiência e ir testando qual psicólogo e linha de atuação melhor se adequam a sua situação”, explica.

Mas se você está meio inseguro, a terapia online pode ser uma ótima alternativa para um experimento. Que tal investir nesse autocuidado?

Tem diferença entre Terapia Presencial e Terapia Online?

Até pouco tempo atrás, a terapia online funcionava apenas como orientação à distância. Isso porque a modalidade não era regulamentada e o terapeuta só podia atender um número limitado de pacientes, apenas para orientá-los. Mas isso mudou em 2018, quando a Resolução CFP Nº 11/2018 entrou em vigor.

Com isso, o Conselho Federal de Psicologia autorizou a terapia online sem restrições com relação ao limite de sessões. Desde então, muitas pessoas começaram a procurar essa opção por sua acessibilidade. Mas a pandemia acelerou esse processo.

Devido aos atendimentos presenciais suspensos por conta do isolamento social, foi necessário fazer a transferência da sessão presencial para online. Mas como se adaptar a essa mudança?

Segundo comprovações científicas não há diferença nenhuma na eficácia entre a terapia online e presencial, pois ambas atingem seus objetivos.

Embora a sessão presencial possibilite o contato físico, Jordana Younes explica que a terapia online tem mais fala e escuta que são os pontos mais importantes na psicoterapia. Por isso, ela ressalta que qualquer modalidade que você escolher, será benéfica da mesma forma para sua saúde mental. No entanto, a terapia online marca alguns pontos a mais em alguns quesitos.

Vantagens da Terapia Online

A terapia online é bastante acessível e conveniente, pois você tem a possibilidade de conversar com seu psicólogo do conforto do seu lar. Além disso, é possível agendar suas sessões de terapia para os horários mais apropriados para você, como finais de semana e até mesmo de madrugada.

Com isso, a opção do online permite que você faça a sessão de qualquer lugar sem interromper o acompanhamento. Por exemplo, se você precisou viajar, teve um imprevisto ou mudou de cidade, não tem problema, você pode continuar de onde parou com um clique.

Ainda, a terapia online é ótima tanto para quem mora em cidades metropolitanas quanto no interior. Para quem mora em grandes centros, você economiza tempo e dinheiro com o deslocamento, o que facilita muito.

Já para quem mora em cidades pequenas, a terapia online possibilidade uma diversidade de terapeutas, podendo ser atendido por psicólogos de todo país ou até mesmo do exterior. Assim, você consegue achar um profissional que atenda perfeitamente as suas demandas e se enquadre naquilo que você está buscando.

Outro fato muito bacana da terapia online é que em casos de emergência, você consegue ter o suporte necessário quase que de imediato.

Como fazer Terapia Online?

Com a facilidade da internet é muito fácil encontrar psicólogos nas redes sociais. Ao acompanhar os perfis, você pode interagir com eles e procurar nos mecanismos de busca profissionais da área.

Para Jordana, é preciso três coisas apenas para embarcar na terapia online: um aparelho telefone, internet e vontade. Com isso, ela também dá dicas para uma melhor experiência no atendimento:

Tenha um bom provedor de internet; Reserve um horário só para a terapia; Use fones de ouvido para focar somente na sessão; Procure um lugar tranquilo e silencioso para fazer a sessão; Se acomode confortavelmente

Além disso, você também pode usar um bloquinho de notas para anotar as suas emoções, experiências positivas e negativas que você passou nos últimos dias para abordar na sessão, assim, você não esquece de nada. Alias, escrever também é terapêutico.

Jordana ainda indicou alguns aplicativos e plataformas digitais para você começar a sua terapia online.

Zenklub

Em primeiro lugar da lista está o Zenklub. Por site ou aplicativo, você encontra mais de 450 profissionais especializados para te ajudar. Ao criar sua conta, você vai se deparar com um filtro de busca, bastante assertivo que irá te ajudar a escolher a melhor opção de terapia para você. No filtro você vai selecionar:

Qual tipo de especialista você quer: psicólogo, terapeuta, psicanalista ou coach.

Qual o motivo da consulta: ansiedade, depressão, autoestima, orientação profissional…

O valor da sessão (variando de R$60,00 a R$400, 000)

O gênero do especialista (feminino ou masculino)

A especialidade do profissional: terapia de casal, reiki, psicologia infantil, etc.

Em seguida, o dispositivo irá lhe mostrar os profissionais que se enquadram em suas exigências. Assim, é possível ver a foto, a idade, a cidade, a formação, o número de registro do profissional, uma descrição pessoal, valor de consulta e a avaliação de outros usuários. Legal, né?

Depois de escolher o profissional, você pode escolher como a sessão será feito, podendo ser por chamada de vídeo, chat ou chamada de voz. Além disso, o aplicativo é super segura e todas os atendimentos são criptografados.

Psicologia Viva

Outra ótima opção para quem está em busca de fazer terapia online, é a plataforma Psicologia Viva, uma start up brasileira voltada a promoção do bem-estar emocional. Assim como o Zenklub, você tem a possibilidade de filtro. Desse modo você encontra diversos profissionais especializados e com preço acessível, conforme sua situação.

Além disso, também há possibilidade de assinatura de planos de saúde emocional, assim, se você precisa de um número maior de atendimentos por mês, através dos planos disponíveis, você ganha um desconto bem maneiro.