Concurso realizado nesta quarta-feira (1º) teve três apostas que acertaram as 15 dezenas. Cada ganhador vai receber R$ 444,6 mil

Sortudos da Lotofácil de hoje são de Recife, Americana e São Paulo

Sortudos da Lotofácil de hoje são de Recife, Americana e São Paulo

A Lotofácil concurso 3794 terminou com três apostas vencedoras na faixa principal, de 15 acertos. O sorteio foi realizado nesta quinta-feira, 1º de outubro de 2026, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Cada aposta premiada vai receber R$ 444.649,02. Os bilhetes vencedores foram registrados em Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP).

Onde estão os ganhadores da Lotofácil 3794?

Segundo o resultado da Lotofácil concurso 3794, as três apostas que acertaram todas as 15 dezenas foram:

Recife (PE): aposta simples, realizada na Casa Lotérica Tacaruna Ltda. — R$ 444.649,02

Americana (SP): aposta simples digital, registrada pela Loterias em Canais Eletrônicos — R$ 444.649,02

São Paulo (SP): aposta simples, feita na Lotérica Bolão Premiado Ltda. EPP — R$ 444.649,02

Ao todo, o prêmio principal distribuído pela Lotofácil neste concurso foi de R$ 1.333.947,06.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3794

Os números sorteados foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

Além dos três ganhadores com 15 acertos, 407 apostas fizeram 14 pontos e receberam R$ 981,74 cada. Outras 9.993 apostas acertaram 13 dezenas, com prêmio individual de R$ 35.

Na faixa de 12 acertos, foram 104.431 apostas ganhadoras, que receberam R$ 14 cada. Já 511.231 apostas acertaram 11 números, com prêmio de R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil será realizado em 2 de outubro de 2026. A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões. O valor acumulado para o próximo concurso está em R$ 895.733,35, conforme os dados divulgados após o sorteio do concurso 3794.