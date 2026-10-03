É o último dia de campanha das eleições 2026

Que horas é o ato de Lula na Avenida Paulista neste sábado (3)?

Que horas é o ato de Lula na Avenida Paulista neste sábado (3)?

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participa neste sábado, 3 de outubro, de uma caminhada de campanha na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato ocorre na véspera do primeiro turno das eleições.

Segundo o trajeto divulgado pela organização, os participantes percorrerão duas quadras da Avenida Paulista e, na sequência, seguirão pela Rua Augusta até a Praça Roosevelt. O encerramento será realizado com palco e carro de som.

Horário do ato de Lula na Paulista

A concentração para a “Caminhada Lula e Haddad” está marcada para as 10h, na esquina da Avenida Paulista com a Alameda Ministro Rocha Azevedo. De lá, os participantes seguem por duas quadras da avenida antes de entrar na Rua Augusta. O percurso continua pela Augusta até a Praça Roosevelt, onde está previsto o encerramento do ato político. A dispersão deve ocorrer até as 13h.

A realização da manifestação foi confirmada na sexta-feira, 2, após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) autorizar o evento promovido pela campanha de Lula. A decisão foi tomada por maioria de votos, com placar de 5 a 1, permitindo a realização da caminhada neste sábado.

A relatora do caso, juíza Carla Bedotti, explicou que o ofício encaminhado anteriormente pelo tribunal não tinha como objetivo proibir manifestações político-eleitorais, mas garantir a fluidez do trânsito durante o evento.

Com a autorização, a caminhada poderá ocorrer desde que não impeça a circulação nas vias públicas e siga as orientações da Polícia Militar e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A decisão também determina que sejam preservadas as condições necessárias para a circulação de pessoas e veículos, assim como para os serviços, equipamentos e materiais relacionados aos trabalhos eleitorais.

Antes da decisão do TRE-SP, a Prefeitura de São Paulo havia comunicado ao Partido dos Trabalhadores que a caminhada não poderia ser realizada, alegando uma determinação da Justiça Eleitoral.

Após o posicionamento da prefeitura, o PT divulgou uma nota em que acusou a administração municipal de tentar criar uma confusão para prejudicar a mobilização. O partido também afirmou que a legislação eleitoral exige apenas a comunicação prévia da realização do evento.

A autorização do TRE-SP encerrou a disputa sobre a realização da caminhada, mas manteve a exigência de que a organização cumpra as determinações dos órgãos responsáveis pelo trânsito e pela segurança.

O sábado, 3, é o último dia de campanha eleitoral antes do primeiro turno das eleições, marcado para domingo, 4 de outubro.