Enviar um email com currículo pode parecer tarefa simples – e até certo ponto é. Mas o texto que acompanha o seu currículo é extremamente importante para atrair a empresa até o seu perfil. Por isso, compilamos abaixo algumas dicas de sites de vagas (VAGAS, LinkedIn e outros) sobre como enviar um e-mail com currículo para a empresa dos seus sonhos. Confira como enviar currículo por email sem erro:

Como enviar currículo por email?

Um dos primeiros cuidados ao enviar um e-mail com currículo é o seu próprio endereço de e-mail. Muitas pessoas utilizam apelidos ou até fazem piadas com o seu endereço de e-mail. Como resultado, caso o currículo seja enviado por um email desses, a empresa pode ter a impressão que falta profissionalismo. Por isso, considere utilizar outro endereço de e-mail ou criar um para todas as comunicações ligadas à sua vida profissional.

Como fazer um currículo?

O currículo serve para conceder dados técnicos sobre o candidato, possibilitando uma pré-seleção. Assim, é através dele que a empresa fará a análise do seu perfil profissional. Por isso, é importante dar uma atenção especial na hora de fazer a estruturação das informações. Ele deve ser atraente para os recrutadores, e se você não possui experiência profissional, também vale destacar vida acadêmica, cursos complementares e participações em eventos. Então, vale adaptar ou fazer currículos diferentes dependendo da vaga que irá concorrer, destacando os pontos e qualificações que a empresa está buscando.

As informações que devem constar em um CV são:

Dados Pessoais

Eles devem estar no início do currículo, como um cabeçalho. São eles: nome completo, idade, endereço/cidade, região, telefone e e-mail.

Em alguns casos também é interessante deixar indicar o LinkedIn e o link para a Plataforma Lattes.

Objetivo Profissional

Se refere à área de interesse. Deve estar direcionada à vaga disponível, da mesma maneira que o currículo, e deve conter apenas um.

Você deve ser específico, indicando qual o seu cargo de interesse ou área de atuação, como administrativa.

Formação acadêmica – como enviar um e-mail com currículo?

Informe seu último grau de escolaridade. Se você não possui nível superior, deve citar o nível médio.

Deve conter informações como: nome da instituição, curso e ano de previsão de término ou conclusão.

Idiomas

Habilidades em idiomas podem ser um diferencial. Por isso, lembre-se de indicar o seu nível de maneira mais detalhada que conseguir – mostrando seus níveis em cada modalidade, como escrita, conversação, e mais.

Experiências

Assim como falamos acima, você pode indicar tanto suas experiências profissionais anteriores, se possuir, quanto do mercado informal, bicos, voluntariados e mais.

Deve constar: nome do lugar da experiência, período em que atuou, sua função e descrição das principais atividades realizadas.

Cursos extracurriculares

Se você fez ou está fazendo cursos que tenham a ver com a vaga, você pode mencioná-los. O ideal é que você inclua aqueles que possua certificado.

Envie o email com currículo de acordo com a vaga

Ter um bom texto e um currículo impecável certamente ajudam um candidato em busca de vagas. Mas nada disso adiantará se ele não respeitar as especificações da vaga. Muitas empresas divulgam suas oportunidades com indicações para o envio do seu currículo – assunto do e-mail, formato do currículo etc. Portanto, atente-se ao que é pedido pelos recrutadores, afinal as especificações servem para facilitar o processo seletivo; e isso te dará uma maior chance de retorno.

Cuidados com o arquivo do seu currículo

Caso a vaga não tenha especificado qual o formato do currículo, você deve seguir um “padrão” para o arquivo. O PDF é o formato mais recomendável, pois evita edições acidentais das duas partes e não requer nenhum software incomum. Outro ponto importante no preparo do arquivo é o seu nome. Busque nomear o seu currículo com seu nome, sobrenome e algum termo como “CV” ou “currículo”. Embora seja uma dica simples, a nomeação e formatação correta do currículo podem facilitar que o recrutador ache seu currículo novamente.

Como anexar e enviar um e-mail com currículo?

Esse ponto vai depender exclusivamente do formato do currículo, afinal além do texto, algumas áreas profissionais podem requerer a apresentação de um vídeo currículo. Caso esse seja o caso, você pode encontrar dificuldades em enviar um vídeo por e-mail. Como resultado, uma das melhores saídas para isso é criar um link privado para o vídeo no YouTube; dessa forma, você pode encaminhá-lo para os recrutadores sem problemas. Finalmente, se o formato é em PDF, a melhor forma é utilizar a boa e velha função de anexo dos próprios e-mails (seja Gmail, Outlook ou qualquer outro).

Como deve ser escrito o seu email?

Por último, mas não menos importante, você deve tomar cuidados com o texto de apresentação no seu e-mail. Erros de português não são bem-vindos, afinal essa será a primeira impressão que a empresa terá de você como profissional. A construção do texto deve mostrar objetividade, mas isso não exclui a necessidade de apresentar educação e informações relevantes sobre seu perfil profissional. O site VAGAS recomenda o seguinte modelo para o corpo do e-mail:

“Prezado XXXX (insira o nome da pessoa se você tiver essa informação), envio meu currículo para me candidatar à vaga xxxxx da sua empresa.

Trabalhei por cinco anos no segmento de XXXX, tenho especialização em XXXXX, falo inglês intermediário e espanhol básico (inclua todos os requisitos da vaga que você cumpre).

Eu tenho muito interesse em trabalhar na XXX (nome da empresa) porque XXXX (apresente um ou dois motivos sinceros depois de pesquisar a empresa e entender o que ela faz, qual seu mercado e quais são os seus valores).

Muito obrigado,

(seu nome completo)

(seu telefone)

(endereço de email)”

Não esqueça do anexo

É provável que você fique muito preocupado com o corpo do e-mail e acabe esquecendo de anexar o currículo. Tome cuidado com isso, pois este é um erro simples (e comum) que pode minar sua oportunidade naquela vaga. Portanto, lembre-se de conferir a presença do currículo em anexo ao enviar o e-mail para os recrutadores. Revisar algumas vezes a sua mensagem nunca será demais!