Concurso Censo 2021: veja como e quanto custa se inscrever

Mais de 204,3 mil vagas serão disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o o concurso do Censo 2021. Os salários chegam a R$ 2,1 mil e as inscrições começam no dia 19 de fevereiro, dependendo da função desejada.

As vagas são para os cargos de Agente Censitário Municipais, Agentes Censitários Supervisores e Recenseadores. A seguir, veja quanto custa a inscrever e como concorrer ao certame.

Prazo e valor da inscrição do Censo 2021

É importante ficar de olho nas datas de inscrições, já que elas mudam de acordo com o cargo, sendo então:

Agente Censitário Municipal e Supervisor

Data de inscrição: início em 19 de fevereiro, às 10h, e término no dia 15 de março às 23h59.

Taxa da inscrição: R$ 39,49.

Recenseador

Data de inscrição: início em 23 de fevereiro, a partir das 10h e término em 19 de março às 23h59.

Taxa da inscrição: R$ 25,77.

Como se inscrever?

Para se inscrever, o candidato deve indicar a localidade em que quer trabalhar e também o município onde pretende fazer o concurso Censo 2021.

Acesse o site do https://www.cebraspe.org.br/concursos/novos;

Preencha o formulário online;

Após o formulário, o boleto de pagamento será gerado;

Efetive o pagamento de boleto no valor que varia conforme a função pretendida;

Acompanhe a situação da inscrição na “página de acompanhamento”;

Preencha o CPF e senha;

Aguarde a confirmação da inscrição.

Salários

Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos;

Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100;

Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700.

O que cai no concurso do Censo 2021?

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Para recenseadores, as provas serão também presenciais, em 25 de abril.

Provas para agente censitário municipal e agente censitário supervisor:

4 horas de duração, aplicada no turno da tarde

10 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo

5 questões de Ética no Serviço Público

15 questões de Noções de Administração/Situações Gerenciais

20 questões de Conhecimentos Técnicos.

Prova para recenseador:

4 horas de duração, aplicada no turno da tarde

10 questões de Língua Portuguesa

10 questões de Matemática

5 questões sobre Ética no Serviço Público

25 questões de Conhecimentos Técnicos

Outras vagas no IBGE

Além da seleção para o Censo 2021, o IBGE disponibiliza mais 6.500 vagas temporárias, entre elas: Agente de Pesquisa e Mapeamento, Supervisor de Coleta e Qualidade, Agente de Pesquisas por Telefone e Supervisor de Pesquisas. As vagas estão disponíveis desde o dia 11 de setembro de 2020. Segundo o documento do Ministério da Economia, esses servidores serão contratados a partir de 2021 para “operacionalização das pesquisas permanentes de natureza estatística e geocientífica do IBGE”.

O edital do concurso IBGE 2021 também está disponível no Diário Oficial da União, página 37, edição de 18 de fevereiro de 2021.