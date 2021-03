Emprega Brasil: como fazer cadastro e se candidatar a vagas

O Emprega Brasil é um portal do extinto Ministério do Trabalho que tem o objetivo de tornar as políticas públicas de emprego ainda mais próximas da população. Nele, é possível encontrar um banco de vagas de emprego de acordo com o perfil e objetivos profissionais. Confira, a seguir, como fazer o seu cadastro e se candidatar às vagas.

Além disso, o Emprego Brasil também a intermediação entre candidatos e empregadores, e permite que o usuário se candidate para a oportunidade de emprego disponível no sistema.

Os trabalhadores conseguem ainda utilizar o portal para consultar a situação do requerimento de seguro-desemprego e informações sobre o benefício, verificar cursos de qualificação e obter informações sobre o benefício abono salarial. Além disso, ainda é possível consultar a Classificação Brasileira de Ocupações.

Passo a passo para se cadastrar no Emprega Brasil

Acesse o Portal Emprega Brasil (www.empregabrasil.mte.gov.br); Na página seguinte, clique em “Crie sua conta gov.br” e escolha a opção “CPF”; Em seguida, o sistema abrirá o cadastro. Feito isso, basta informar o número do CPF e o nome completo, concordar com os termos de uso e depois clique em “Avançar”; Em seguida, você será direcionado para um questionário com cinco perguntas sobre sua vida laboral e previdenciária; Logo após, escolha por onde prefere receber o código de verificação da conta. Há duas opões: por e-mail ou SMS. Em seguida, clique em “Avançar”; Insira o código recebido de 6 caracteres no campo correspondente e selecione “Avançar”; Faça o cadastro da senha;

Como se candidatar a vagas?