A gratificação poderá chegar a R$ 864 por dia.

Inep abre vagas para fiscal do Enem 2026; valor chega a R$ 864 por dia

Inep abre vagas para fiscal do Enem 2026; valor chega a R$ 864 por dia

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu o processo de seleção para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) de 2026, grupo responsável por acompanhar e fiscalizar a aplicação de exames federais, entre eles o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os profissionais convocados poderão receber até R$ 864 por dia de trabalho.

Inscrições para fiscal do Enem 2026

As inscrições para fiscal do Enem 2026 serão realizadas exclusivamente pela internet entre os dias 8 e 28 de junho. A oportunidade é destinada a servidores públicos federais e professores efetivos das redes públicas estaduais e municipais que desejam atuar na fiscalização dos exames organizados pelo governo federal.

O valor da remuneração varia conforme a atividade desempenhada. Em situações regulares, o pagamento será de R$ 510 por dia. Já para os certificadores que precisarem se deslocar mais de 150 quilômetros até o local de atuação, a gratificação poderá chegar a R$ 864 por dia.

O Inep ressalta que despesas com transporte, alimentação e hospedagem serão de responsabilidade dos participantes, sem previsão de reembolso.

Para participar da seleção, os interessados devem ter concluído o ensino médio, possuir smartphone ou tablet com acesso à internet e disponibilidade para realizar o curso de capacitação obrigatório oferecido pelo órgão. Também será necessário obter pelo menos 70% de aproveitamento na formação online.

Outro requisito é não ter qualquer vínculo com etapas relacionadas à organização dos exames, como impressão, aplicação ou correção das provas. Além disso, candidatos inscritos em determinado exame ou que possuam parentes de até terceiro grau participando da avaliação não poderão atuar como certificadores.

O que faz um fiscal do Enem?

Os integrantes da Rede Nacional de Certificadores acompanham presencialmente a aplicação das provas para garantir o cumprimento dos procedimentos de segurança definidos pelo Inep.

Entre as atribuições estão a conferência da abertura dos malotes de prova, fiscalização dos horários, registro de ocorrências e elaboração de relatórios sobre a aplicação do exame. A jornada costuma começar às 8h e pode se estender até aproximadamente 20h nos dias de prova.

O cronograma divulgado pelo Inep prevê as seguintes datas:

Inscrições: de 8 a 28 de junho de 2026;

Divulgação das inscrições confirmadas: 6 de julho de 2026;

Período para recursos: de 7 a 12 de julho de 2026;

Resultado dos recursos e convocação para capacitação: 27 de julho de 2026.

Os profissionais selecionados atuarão em exames nacionais realizados ao longo do segundo semestre de 2026. As datas já divulgadas são:

Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica): 13 de setembro;

PND (Prova Nacional Docente): 20 de setembro;

Enem 2026: 1º e 8 de novembro.

Seleção não é concurso público

O Inep destaca que a participação na Rede Nacional de Certificadores não gera vínculo empregatício com o governo federal. Trata-se de uma atividade temporária e eventual, voltada exclusivamente para os dias de aplicação dos exames.

Diferentemente de um concurso público tradicional, não haverá prova de conhecimentos. A seleção será feita com base no cumprimento dos requisitos exigidos e na aprovação no curso de capacitação oferecido pelo instituto.

A remuneração será paga por meio da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC), mecanismo utilizado pela administração pública para remunerar profissionais convocados para atividades específicas e temporárias. Para muitos participantes, a atuação representa uma oportunidade de obter renda extra durante a aplicação dos exames nacionais.