Até quando vai a inscrição do Enem 2022 e como fazer

Contagem regressiva para o exame que dá acesso ao ensino superior no Brasil e a partir do dia 10 de maio os vestibulandos já podem se inscrever. A prova será só em novembro, mas os candidatos precisam ficar atentos ao prazo de até quando vai a inscrição do Enem 2022.

Até quando vai a inscrição do Enem

Dia 21 de maio é até quando vai a inscrição do Enem 2022. Já as provas serão realizados em dois finais de semanas, nos dias 13 e 20 de novembro.

Neste ano, a taxa de inscrição custa R$ 85 e o pagamento da taxa poderá ser feito por meio de Pix ou cartão de crédito. O pagamento deve ser realizado até 27 de maio.

Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

10 a 21 de maio – Inscrição

Até 27 de maio – Pagamento da taxa de inscrição

13 de novembro – Provas de linguagens, redação e ciências humanas, com 5h30 de duração

20 de novembro – Testes de ciências da natureza e de matemática, com 5h de duração

Quais faculdades aceitam a nota do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil. O que nem todos sabem é que este teste pode ajudar os alunos a estudar em países como Canadá, Reino Unido e Portugal. Agora, os alunos do ensino médio podem até usar sua pontuação no ENEM para se inscrever em universidades americanas.

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas. Além disso, os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os resultados do Enem possibilitam, ainda, o desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

Em São Paulo, as faculdades públicas paulistas que oferecem vagas via Sisu são: Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP); Universidade de São Paulo (USP); Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

No exterior, a nota do exame também é aceita. New York University, Northeastern e Temple são algumas das universidades que aceitam o exame brasileiro como parte de seu processo de inscrição.

Entre as instituições portuguesas que aceitam a nota do Enem estão o Instituto Politécnico do Beja; Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Barcelos); Instituto Politécnico de Coimbra; Instituto Politécnico da Guarda; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico do Porto; Universidade do Algarve; Universidade de Aveiro; Universidade de Coimbra; e Universidade de Lisboa.

Como se inscrever no Enem

Qualquer pessoa que já concluiu o ensino médio ou está concluindo a etapa pode fazer o Enem para acesso à educação superior. Os participantes que ainda não concluíram o ensino médio podem participar como “treineiros” e seus resultados no exame servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

1. Acesse o site do inep – https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

2. Informe seu CPF e data de nascimento

3. Preencha seus dados pessoais com nome completo, e-mail e endereço

4. Cadastre uma senha

5. Informe as preferências de língua estrangeira e a cidade que fará a prova.

6. Informe se já concluiu ou irá concluir o ensino médio.

7. Responsa o questionário socioeconômico para informar a sua renda e de sua família.

8° Finalize a sua inscrição e imprimir o boleto de pagamento.