Cartão de confirmação: como saber onde vai ser a prova do Enem 2021

Para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que aguardavam ansiosamente, a espera acabou. O local de prova já pode ser consultado pelos participantes, no site do Inep, e o DCI traz tudo o que você precisa saber sobre o assunto.

Como saber onde vai ser a prova do Enem no cartão de confirmação

Além de indicar o nº de inscrição, o CPF e nome completo, o cartão de confirmação também é a forma de como saber onde vai ser a prova do Enem. Ou seja, o participante pode conferir o lugar exato, com endereço, número, sala e prédio de onde ele irá fazer o exame.

O documento possui apenas caráter informativo. Isto é, ele serve para indicar com exatidão o lugar onde será realizado o Enem. Portanto, não é obrigatório de estar impresso no dia da prova. Ou seja, você não precisa levar ele, de forma física, para fazer o exame. Contudo, recomenda-se que tenha de fácil acesso para errar a sala.

Como saber onde vai ser a prova do Enem?

O cartão de confirmação é o documento que indica como saber onde vai ser a prova do Enem de cada participante. O protocolo foi divulgado e já se encontra disponível para consulta na Página do Participante. Para acessar, é preciso ir até o portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A divulgação foi anunciada na quarta-feira, dia 3 de novembro. O acesso à página é feito com seu login e senha que definiu quando fez a inscrição. A plataforma pode ser acessada tanto pelo computador, quanto pelo celular, ou no aplicativo do Enem.

Como acessar o cartão de confirmação do Enem 2021?

Para acessar o cartão de confirmação do Enem 2021, que é onde aparece o local de prova, o candidato tem de ir até o site da Página do Participante, do Inep.

Somente quem fez a inscrição e pagou a taxa, ou que conseguiu a isenção, pode ter acesso a ele.

Como acessar a Página do Participante?

Para saber onde vai ser a prova do Enem, você precisa digitar o site (enem.inep.gov.br/participante). Assim, quando estiver na página, você tem de inserir o seu nº do CPF e a sua senha do sistema do governo federal. Caso tenha esquecido seu acesso, deve ir na opção “Esqueci minha senha”. Com o acesso em mãos, faça os seguintes procedimentos:

Clique em “aplicação”.

Clique em “local de prova”.

Em seguida, clicar na opção da edição do Enem 2021, e no botão “Cartão de confirmação”. Desta forma, como o protocolo já teve a divulgação oficial, estará acessível a todos os participantes regularmente inscritos.

Cartão de confirmação vem pelos Correios?

Desde o ano de 2015, os Correios não enviam mais o cartão de confirmação. Sendo assim, é importante que você procure no site oficial acessar o documento e conferir seu local de prova.

Vale dizer que a definição só foi divulgada faltando cerca de 20 dias para a prova, por que há milhões de inscritos no Enem. Ou seja, é um processo que requer muita atenção para definir os locais de prova, que costumam ser mais perto da casa do indivíduo.

De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem, sendo que 3 milhões farão provas impressas e 68,8 mil farão a digital. Os itens cobrados das duas versões de avaliação serão idênticos.

Quando será o Enem 2021?

O Enem 2021 está previsto para ser aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. Além disso, participantes que se inscreveram na 2ª chamada farão em 9 e 16 de janeiro de 2022.

Então, no 1º dia, 21 de novembro, são 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, além de 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além disso, há também a redação.

Também, no 2º dia, 28 de novembro, são 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 questões de Matemática e suas Tecnologias.

Por fim, vale lembrar que os portões abrem às 12h e fecham às 13h. Desta forma, é importante que os inscritos cheguem com antecedência no local, para evitar atrasos e não correr o risco de ficar sem fazer a prova. Todos os horários são o referente ao fuso-horário de Brasília.

O DCI já abordou dicas sobre a redação do Enem, assim como todos os detalhes sobre a duração da prova do Enem.