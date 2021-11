Dias das provas do Enem 2021: veja horários e o que levar

Foi dada a largada à fase de vestibulares. Os dias das provas do Enem 2021 estão chegando: a aplicação do exame será em dois domingos, dias 21 e 28 de novembro.

Em ambos os dias das provas do Enem 2021, a abertura dos portões é às 12h, e o fechamento às 13h. Se organize, porque após o horário a entrada é proibida. O início das provas é sempre às 13h30. Já o encerramento é até às 19h no primeiro dia e, no segundo, às 18h30.

Nesta semana, o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o cartão de confirmação dos participantes. Os documentos incluem data, local e horários das provas. Mesmo que não seja obrigatório, o órgão recomenda levar o cartão em ambos os dias das provas do Enem 2021.

O Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado desde 1994 para avaliar o desempenho de alunos formados no Ensino Médio. A partir de 2009, a prova foi reformulada para facilitar o acesso às universidades. No ano passado, no contexto da pandemia da covid-19, o Enem passou a ser realizado também na modalidade online, com provas em locais específicos.

O que cai no Enem 2021?

O vestibular é dividido em quatro áreas, cada uma com 45 perguntas. Ou seja, no total são 180 questões nos dois dias de provas do Enem 2021. A divisão será assim:

1º dia, 21/11: provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. O dia conta com as questões de língua estrangeira (inglês ou espanhol), escolhida pelo candidato ao realizar a inscrição;

2º dia, 28/11: provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias.

Você pode acessar a matriz curricular divulgada pelo Inep para ter mais informações o que vai cair nos dias das provas do Enem 2021.

O que levar nos dias das provas do Enem 2021?

Além da recomendação do Inep de levar o cartão do participante, as pessoas que vão prestar o Enem 2021 podem levar alimentos para consumir durante a prova. É necessário usar caneta preta feita de material transparente.

Para permitir a entrada nos dias de provas do Enem 2021 é preciso apresentar documento com foto. É possível fazer a identificação com:

Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação;

Identidade funcional.

Fonte: Inep

Caso tenha perdido o documento ou tenha sido assaltado, por exemplo, o candidato pode apresentar boletim de ocorrência expedido, no máximo, 90 dias antes de um dos dois dias de provas do Enem 2021. Neste caso, a pessoa também precisa passar por um processo de identificação especial, com coleta de dados pessoais.

Estou com covid-19, e agora?

Quem for diagnosticado com covid-19 em um dos dias das provas do Enem 2021 ou antes tem a chance de participar da reaplicação do exame, ainda sem data definida. Para isso, é preciso apresentar documento oficial na Página do Participante.

A comprovação deve constar:

Nome completo do participante;

Diagnóstico com a descrição da condição;

Código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), a assinatura e identificação do profissional competente, com o registro do CRM (Conselho Regional de Medicina), do Ministério da Saúde ou de órgão competente;

Data do atendimento.

O protocolo vale ainda para outras doenças infectocontagiosas, como: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus Influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Divulgação das notas

Após os dois dias de provas do Enem 2021, a divulgação do resultado ainda não tem data definida.

Os participantes poderão acessar o gabarito oficial do exame até três dias úteis após a última prova, em 28 de novembro.

