Tema da redação do Enem 2021 é ‘Invisibilidade e registro civil’; entenda

O tema da redação do Enem 2021 é “invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. Os candidatos têm até as 19h para terminar o exame deste domingo, 21 – primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio.

A informação foi divulgada no Twitter do ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Qual o tema da redação do Enem 2021?

O Ministério da Educação escolheu o tema “invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil” para a redação do Enem de 2021. Ou seja, o texto deverá tratar sobre os brasileiros sem nenhum documento, por isso chamados de “invisíveis”. Sem identificação, esses cidadãos enfrentam dificuldades para receber benefícios e até ter acesso ao SUS.

Na pandemia, o problema se revelou ainda maior já que essas pessoas não conseguem ter acesso nem mesmo a vacinação contra Covid.

Em termos jurídicos, o registro civil dá assentamento aos fatos da vida de uma pessoa, tais como o seu nascimento, casamento, divórcio e óbito, dentre outros. Até 2021, cerca de 3 milhões de brasileiros chegaram à vida adulta sem certidão de nascimento.

Temas das provas do ENEM desde 1998

Veja abaixo todos os temas de redação da história do Enem: