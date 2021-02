Saque digital do FGTS: veja como funciona o pagamento

Agora quem deseja sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FTGS) não precisa ir para um caixa eletrônico ou agência bancária: é possível realizar o saque digital do FGTS. A novidade tem apenas um ano, disponível desde fevereiro de 2020, mas nem todos os trabalhadores sabem disso.

Segundo a própria Caixa, a funcionalidade promete mais “conforto, agilidade, segurança e comodidade”. Separamos abaixo o passo a passo para realizar o saque digital FGTS, que pode ser feito até mesmo direto do celular.

Como funciona o saque digital do FGTS?

Para poder receber o benefício sem sair de casa, é preciso de um smarthphone para acessar o aplicativo do FGTS, disponível de forma gratuita para usuários Android e iOS (Apple). Basta baixar e acessar o aplicativo do FGTS para consultar os valores já liberados e solicitar o saque, indicando uma conta de sua titularidade, de qualquer Banco. Confira a abaixo passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS;

Preenche a seção Usuário e senha ou Cadastre-se;

Ao clicar em “cadastre-se” você será redirecionado a outra página;

Preencha os dados;

Crie uma senha: ela deve ser numérica e ter pelo menos 6 dígitos;

Indique um e-mail de acesso;

Finalize o cadastro;

Acesse o e-mail indicado e que clique no link;

Passe pela etapa de confirmação de dados e preencha informações adicionais;

Acesse o aplicativo;

Para realizar o saque:

Clique em “Solicitar o saque”;

Indique uma conta bancária de sua titularidade (de qualquer instituição);

Preencha os dados;

Acompanhe a solicitação da liberação do saque;

O valor fica disponível após 5 dias úteis na conta.

Saque digital é disponível para qualquer um?

A funcionalidade está disponível a todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades de Saque previstas em Lei

e que possuam valor liberado para saque, inclusive os aposentados.

O que é o FGTS?

Os trabalhadores registrados pelo regime CLT tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Assim, os valores depositados pelo empregador mensalmente podem ser consultados e sacados em determinadas situações, como a demissão sem justa causa. A consulta do extrato do FGTS pode ser útil para os trabalhadores que desejam saber quanto possuem em contas ou necessitam das informações para incluir no Imposto de Renda.

Quando sacar?

Além de ocasião de demissão sem justa causa, o trabalhador pode sacar seu FGTS em situação de rescisão por acordo, término do contrato por prazo determinado, rescisão do contrato por extinção total da empresa, por culpa recíproca ou força maior. Bem como em caso de aposentadoria, e por motivos de aquisição de moradia própria, liquidação ou amortização de dívida, ou pagamento de parte das prestações de financiamento habitacional.

O saque rescisão é o FGTS em seu formato tradicional, como apresentado anteriormente e é ofertado aos trabalhadores demitidos sem justa causa. O valor é correspondente a 8% do total bruto das verbas salariais recebidas pelo empregado. É pago sobre salários, mas também incide sobre abonos, adicionais, gorjetas, aviso prévio, comissões e 13º salário, não havendo desconto desse valor no salário do trabalhador. Entretanto, além da demissão sem justa causa, outras situações possibilitam o saque.

Veja abaixo:

