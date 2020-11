Saque do FGTS: veja a lista de documentos necessários

Além do saque feito em caso de rescisão de contrato, parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também pode ser retirado nas modalidades: saque-aniversário e saque emergencial. Veja então os principais documentos necessários para o saque do FGTS:

Quais são os documentos necessário?

Para realizar o saque do FGTS, é preciso comparecer a uma agência do banco munido de alguns documentos:

CPF;

Documento de identidade com foto;

Cartão Cidadão;

Carteira de trabalho;

Número de inscrição do PIS/PASEP ou do NIS/NIT.

O cidadão pode sacar o dinheiro em casos de demissão sem justa causa, mas também em situação de rescisão por acordo, término do contrato por prazo determinado, rescisão do contrato por extinção total da empresa, por culpa recíproca ou força maior. Bem como em caso de aposentadoria, acometimento de doenças graves, e por motivos de aquisição de moradia própria. E há documentos específicos para solicitação do saque do FGTS em cada um dos tipos.

Os saques de até R$ 1.500,00 podem ser feitos em unidades lotéricas, nos Correspondentes Caixa Aqui, nos postos de atendimento eletrônico e nas salas de autoatendimento.

Nota-se que nas salas de autoatendimento das agências, pode-se fazer o saque do FGTS sem o cartão do cidadão, bastando informar o número do PIS/PASEP; válido também para retiradas de até R$ 1.500,00

Ademais, para quem não tem o Cartão Cidadão ou vai sacar mais que R$ 1.500,00, deve ir até a uma agência Caixa.

Saque digital

O serviço do saque digital permite que o trabalhador transferira os valores liberados do FGTS para uma conta de sua titularidade. O processo pode ser feito no Aplicativo do FGTS. Nota-se que o dinheiro ficará disponível em conta após 5 dias úteis.

Nesse aplicativo, também é possível acompanhar a solicitação e liberação de valores, bem como fazer upload de documentos

Saque emergencial do FGTS

Por fim, o dinheiro do saque emergencial do FGTS é depositado em poupança social digital da Caixa. Podendo ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, para pagar boletos ou usar o cartão de débito virtual.

Já o saque do FGTS pode ser feito em terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas, ao usar um código gerado no aplicativo Caixa Tem.

