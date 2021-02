Saiba como dar entrada no Seguro DPVAT pelo aplicativo

Nos acidentes de trânsito ocorridos no país, as vítimas podem contar com indenizações para casos de morte, invalidez e reembolso de despesas médicas. É possível dar entrada no Seguro DPVAT através de aplicativo. Com a mudança da gestora deste seguro, que agora é a Caixa Econômica Federal, foi lançado um novo app. Então, saiba como acessá-lo e realizar o pedido.

Quem tem direito à indenização do Seguro DPVAT?

A indenização do Seguro DPVAT, ou Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é devida a vítimas de acidentes de trânsito. Podendo ser motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros, sem verificação de culpa. Além disso, essa indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente total ou parcial, e também para reembolso de despesas médicas por danos físicos causados por acidentes de trânsito.

Veja os valores das indenizações:

Em casos de morte: R$ 13.500;

Em casos de invalidez permanente: até R$ 13.500, variando conforme a lesão da vítima;

Reembolso de despesas médicas e hospitalares: até R$ 2.700.

Aplicativo DPVAT

A Caixa Econômica Federal assumiu em janeiro a gestão do DPVAT, ao passo que lançou no dia 31 do mesmo mês o aplicativo DPVAT, disponível para Android e iOS. Através dele, é possível dar entrada no Seguro DPVAT, para receber indenização. Bem como, enviar documentos, acompanhar o andamento da solicitação e receber o resultado. Nota-se que o acesso a esse aplicativo é gratuito.

Como dar entrada no Seguro DPVAT por aplicativo?

Então, para dar entrada no seguro DPVAT por aplicativo é preciso primeiro baixar essa plataforma. Para isso, basta acessar a loja de aplicativos de seu celular e pesquisar por “DPVAT”. Então, baixar o app e depois abri-lo.

Em seguida, ao abrir o aplicativo, você será informado que ele aceita pedidos de indenização para acidentes ocorridos a partir de 01/01/2021. Para acidentes anteriores a essa data, o caminho é procurar os canais da Seguradora Líder.

Sendo assim, o próximo passo é clicar em “Entrar” e realizar o cadastro. Para quem já tem cadastro em outros aplicativos da Caixa, a senha de acesso é a mesma.

No cadastro serão perguntados itens como: CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail, celular e CEP. Ao passo que, para finalizar é necessário cadastrar uma senha de no mínimo seis dígitos.

Então, após concluir o cadastro o cidadão pode dar entrada no Seguro DPVAT ao clicar em “Quero solicitar minha indenização DPVAT”. Feito isso, é preciso informar os dados do acidente, preencher os dados da vítima e enviar a documentação necessária.

Ademais, para acompanhar o andamento do pedido basta clicar em “Acompanhar minha solicitação”. Nesse campo, será possível verificar se há documentos pendentes ou se o pagamento foi liberado, por exemplo.

Documentos necessários

Nota-se que em todos os tipos de indenização há documentos obrigatórios, como RG, comprovante de residência e o boletim de ocorrência do acidente. Veja também os documentos específicos para cada caso.

Confira os documentos necessários em pedido de indenização para casos de morte:

Cópia dos documentos de identificação da vítima e dos beneficiários;

Cópia do comprovante de residência dos beneficiários;

Cópia do registro da ocorrência expedido pela autoridade policial (Boletim de Ocorrência);

Certidão de óbito da vítima.

Veja também, os documentos necessários para dar entrada no Seguro DPVAT em caso de invalidez permanente:

Cópia dos documentos de identificação da vítima;

Cópia do comprovante de residência dos beneficiários;

Cópia do registro da ocorrência expedido pela autoridade policial (Boletim de Ocorrência);

Laudo do Instituto Médico Legal (IML) da localidade em que ocorreu o acidente, informando a extensão das lesões físicas ou psíquicas da vítima e, ainda, o seu estado de invalidez permanente;

Boletim de atendimento médico hospitalar ou ambulatorial, do primeiro atendimento médico com as indicações dos procedimentos adotados;

Relatório de tratamento, com indicações das lesões produzidas pelo trauma, datas e locais de tratamentos realizados (clínicos, cirúrgicos, fisioterápicos e exames) e data de conclusão de tratamento, com indicação de sequela definitiva/permanente (alta definitiva).

Por fim, confira os documentos específicos para solicitação de reembolso de despesas médicas:

Cópia dos documentos de identificação da vítima;

Cópia do comprovante de residência dos beneficiários;

Cópia do registro da ocorrência expedido pela autoridade policial (Boletim de Ocorrência);

Boletim de atendimento médico-hospitalar, ou documento equivalente, que comprove que as despesas médico-hospitalares efetuadas decorreram de fato do atendimento à vítima de danos corporais consequentes de acidente;

Cópia do laudo da lesão e dos exames realizados em geral, quando houver;

Comprovantes das despesas (recibos ou notas fiscais), contendo discriminação dos honorários médicos e despesas médicas (materiais e medicamentos), acompanhados das respectivas requisições e/ou receituários médicos.

