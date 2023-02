Como funciona o Seguro de carro em 2023: guia completo para escolher a proteção

O seguro de carro fornece proteção financeira em caso de acidente. Mas é o suficiente? Quais são as opções? Saiba como funciona o seguro de automóvel e quais as coberturas disponíveis em 2023.

O que é seguro de carro?

Seguro de carro é um serviço oferecido pelas companhias de seguro ou seguradoras, cujo principal objetivo é proteger um bem. Dentro do seguro temos vários produtos: Residencial, Empresarial, Vida, Saúde, Viagem, Pet, auto, que falaremos nesse artigo, entre outros.

O serivço serve para garantir financeiramente o carro ou automóvel e essa garantia é oferecida pelas companhias de seguro e contratada pelo proprietário do veículo. E pra isso, existe o corretor de seguros que faz justamente essa ponte entre Segurado e Seguradora.

É importante lembrar que a vigência de um seguro de carro é anual.

Quanto custa o seguro de carro em 2023?

O valor do seguro é definido mediante uma série de informações, por exemplo:

Modelo do carro: É o bem a ser protegido no seguro e todos os detalhes do carro são imprescindíveis para se calcular o valor. Cada modelo de carro tem um custo.

Seguro novo ou renovação: Se o seguro for novo, não terá bônus. Caso seja uma renovação, o segurado terá uma bonificação caso não tenha sinistro e a cada ano que passa sem sinistro, o bônus aumenta e consequentemente, um seguro novo é mais caro do que uma renovação que tenha bônus.

Condutor do veículo: Quanto mais jovem for a pessoa que irá dirigir o carro, mais caro será o seguro.

Cep de Pernoite do veículo: O valor do seguro do carro, pode variar de acordo com o Cep da região onde o carro fica guardado durante a noite e onde circula a maior parte do tempo. As regiões mais caras do estado de São Paulo são a Zona Leste e o ABCD Paulista.

Índice de Roubo: Se o carro é muito visado ou tem um Índice muito alto de roubos registrados, isso pode impactar no valor do seguro.

Valor do Carro: O Preço médio de mercado de um carro, é medido mensalmente pela Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e conforme o carro vai ficando mais velho, acaba sendo mais difícil encontrar peças de reposição e isso acaba tendo impacto no valor do seguro do carro.

** Esses são os pontos principais que definem o valor de um seguro de carro.**

Além dessas informações, o valor do seguro de carro será definido pelas coberturas contratadas e vai depender também se o seguro é novo ou uma renovação.

Coberturas: As coberturas básicas dentro do seguro de carro são: incêndio, colisão, roubo e furto e Assistência 24 Horas.

O que é sinistro seguro de veículo?

Caso seja necessário usar o seguro, o segurado entra em contato com o corretor que acionará a seguradora e abrirá o Sinistro.Existem dois tipos de Sinistro: Sinistro de Perda Parcial e Sinistro de Perda Total. Então, na cobertura de colisão existem os danos materiais e os danos corporais.

Danos Materiais: Servem para garantir o conserto dos veículos em caso de uma batida.

Danos Pessoais: Servem para garantir os danos causados em um atropelamento, por exemplo. O Valor mínimo de contratação para essas coberturas é de R$ 50.000,00 para cada um (Danos Materiais e Pessoais).

Roubo e furto: neste caso não há cobrança de franquia e o valor do carro a ser recebido é de 100% da Tabela Fipe.

Franquia: Em todos os seguros de carro, existe a franquia que é o valor a ser pago à seguradora, caso seja preciso usar o seguro e dependendo do tipo de sinistro que ocorreu.

Em caso de uma colisão, o seguro é acionado através do corretor de seguros que abrirá um sinistro junto à Seguradora e esta irá definir se houve perda parcial ou perda total.

Caso haja perda parcial, o segurado deve pagar o valor da franquia.

Exemplificando: Se você bate o seu carro e o valor da franquia é de R$ 3.000,00 e o conserto do carro fica em R$ 4.500,00, é indicado o uso do seguro e só será pago o valor da franquia que no caso, é de 3 mil reais.

Vale ressaltar que, o conserto do carro do terceiro (pessoa envolvida no acidente), também é consertado pela seguradora e não há cobrança de franquia para terceiros.

Caso o Sinistro seja de perda total, não há cobrança de franquia e o segurado recebe o valor total do carro, de acordo com a tabela Fipe do mês em que ocorreu o sinistro.

Quanto custa um seguro do HB20 em 2023?

Agora que falamos sobre seguro de carro de uma forma resumida, vamos exemplificar o seguro do carro mais vendido em 2022 no Brasil: o HB20.

Como foi dito no artigo, sem as informações precisas não é possível dizer de forma exata e precisa quanto custa o seguro do HB20, mas podemos traçar uma média.

Existem diversos modelos do HB20 e para tentarmos traçar um preço médio, (não exato), vamos tomar como base o modelo HB20 Comfort Plus 1.0 Manual ano modelo 2018.

Atualmente, esse modelo do HB20 vale R$ 55.124,00 de acordo com a Tabela Fipe do mês de Janeiro de 2023.

Vamos aos comparativos:

Se o seguro for para uma mulher solteira, residente na zona sul de São Paulo e já tiver bônus de renovação, o custo do seguro pode chegar a R$ 2.300,00 por ano.

Agora se essa mesma segurada residir na zona leste ou ABCD o preço sobe já que essas duas regiões são consideradas regiões de alto risco e chutando alto, o seguro pode chegar a R$ 4.000,00 anuais.

Como eu disse, não é possível cravar um preço exato de seguro de carro sem fazer as cotações e com as informações corretas, pois cada caso é um caso.

