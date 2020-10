A tecnologia surgiu para reduzir o impacto ambiental causado pelos absorventes descartáveis. A cada ano, uma mulher usa cerca de 400 absorventes descartáveis. Mas quais as vantagens e desvantagens de investir na peça?

Calcinha absorvente: descubra as vantagens e desvantagens da peça

Ano após ano, tecnologias que substituem produtos descartáveis sem complicar a vida dos consumidores vêm ganhando força no mercado. A calcinha absorvente é uma dessas. Ela garante conforto e segurança para as mulheres, sem agredir o meio ambiente.

Impacto ambiental dos absorventes descartáveis

Em 1930 os primeiros absorventes descartáveis chegaram ao Brasil. Mas eles só começaram a se popularizar alguns anos depois, quando o mercado investiu no marketing apoiando o produto na sua praticidade e também ao associá-lo às mulheres “modernas”.

A partir daí, surgiram uma variedade de absorventes: para diferentes intensidades de fluxo, para o dia ou noite, com coberturas diferentes e uso interno ou externo.

No entanto, a praticidade e a “modernidade” do absorvente descartável causam um impacto gigantesco ao meio ambiente. Pesquisas recentes mostram que uma única mulher gasta cerca de dez mil a 15 mil absorventes são usados por uma única mulher da puberdade até a menopausa. Assim, em um ano, são cerca de 400 absorventes descartáveis, que equivalem a R$ 300 e 4kg de lixo.

Além de gerar tanto lixo, o custo total que item gera é imenso. E ainda há mulheres que apresentam alergia na pele por conta dos componentes absorventes.

Nesse sentido, a calcinha absorvente é uma solução com múltiplos benefícios. Mas mesmo que pareça uma solução inovadora, na verdade ela se baseia nos hábitos que as mulheres tinham antigamente para conter o fluxo da menstruação.

Afinal, antes dos absorventes descartáveis, utilizava-se panos de algodão. Assim, era só lavar e eles estavam prontos para o uso novamente.

O que é a calcinha absorvente?

A calcinha absorvente é uma peça que possui muitas camadas de tecido de composições diferentes. Logo, juntos, eles são capazes de absorver todo o fluxo menstrual sem deixar vazar.

Uma das grandes vantagens dessa tecnologia é que é possível lavar como qualquer outra calcinha, para depois reutilizá-la.

Como usar

Assim como outros tipos de absorvente, a calcinha absorvente deve ser trocada a cada 4 ou 5 horas. Mas o tempo de troca vai variar muito de mulher para mulher. Geralmente, em fluxos moderados ela não deixa nada escapar.

No entanto, em casos de fluxo muito intenso, é bom fazer um teste para avaliar o tempo ideal de troca da calcinha. Ou seja, ela só vai vazar se o uso foi muito prolongado.

Inclusive, para qualquer tipo de absorvente não é recomendado passar muitas horas sem troca. Afinal, deixar a região exposta ao sangue e ao pano úmido pode causar infecções e irritações.

Qual a quantidade ideal de peças?

A quantidade ideal de calcinhas absorventes para cada mulher depende da intensidade do fluxo menstrual. Também de outros fatores como o clima para a secagem das peças. Portanto, dependendo das condições pode ser que duas sejam o suficiente.

Assim, enquanto uma está em uso, a outra seca. Ou pode ser que pelo fluxo e a disponibilidade de tempo para as lavagens, sejam necessárias três ou quatro.

Portanto, uma boa dica é testar! Compre duas calcinhas e passe o seu ciclo com elas. Ao final do ciclo ficará bem mais claro qual a sua real necessidade.

Como lavar?

O modo de lavagem da calcinha absorvente é praticamente igual a qualquer outra peça íntima. Basta lavar à mão com sabão neutro ou tirar o excesso e lavar na máquina junto com as suas outras calcinhas. Depois é só estender e deixar secar ao sol.

Vantagens da calcinha absorvente

A calcinha absorvente tem vantagens que outros produtos com a mesma finalidade não oferecem. Algumas delas são:

Conforto;

Alta durabilidade (até tres anos);

Praticidade no uso e na lavagem;

É sustentável;

Oferece poucos riscos de alergia;

Existem diversos modelos e formatos.

Desvantagens da calcinha absorvente

Entretanto, a calcinha absorvente envolve fatores podem afastar algumas consumidoras:

Alto custo inicial (o que pode ser considerado um investimento, se for comparado ao gasto total que os absorventes descartáveis geram ao longo da vida);

Dificuldade em encontrá-la em lojas físicas (já que a maioria é vendida somente pela internet);

Dica de marcas brasileiras

Se você ainda não usou calcinha absorvente e ficou interessada nesse produto, a lista abaixo vai te ajudar. Contudo, essas são apenas algumas das marcas disponíveis no Brasil que resolveram abraçar a confecção desse produto social e ecologicamente responsável.

Calcinha absorvente Pantys

A marca é uma das pioneiras no país e tem uma boa variedade de modelos e tamanhos. Recentemente, aliás, lançaram também o sutiã absorvente. Segundo a Pantys, as calcinhas se biodegradam em apenas 3 anos, enquanto os absorventes descartáveis demoram cerca de 500 anos! É possível comprar a calcinha absorvente da marca pelo site oficial.

Calcinha absorvente Korui

Bela Gil é a garota propaganda da marca de calcinha absorvente. Aprovada pelo ícone, a marca ainda tem pegada ecológica até nas embalagens, que são feitas com tinta vegetal e em papel 100% reciclável. Também podem ser compradas pela internet.

Calcinha absorvente Hope

A já consagrada marca de lingeries também se lançou nessa tendência mercado. Portanto, investiu em diversos modelos com tecidos confortáveis e que garantem a contenção do fluxo. A calcinha descartável da Hope está disponível no site oficial.