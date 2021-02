Entenda o que é compensação de emissão CO2 no meio ambiente

Um dos grandes causadores do aquecimento global, que vem aumentando na Terra, é emissão desordenada de CO2, dióxido do carbono, na natureza. Esse gás tem potencial de aumentar o efeito estufa e, assim, aumentar também a temperatura do planeta. Com as indústrias no mundo moderno, a emissão de carbono fica ainda maior e acarreta mais problemas. Contudo, existem algumas maneiras de minimizar esses danos. Uma delas é a compensação de emissão de CO2 por meio do plantio de arvores.

Compensação de CO2

As plantações funcionam como máquinas naturais de captação de CO2. Para que possam crescer e se desenvolver, a planta capta o CO2 do ar e libera oxigênio. Além disso, quanto mais nova, produtiva e bem cuidada for essa plantação, maior e mais eficiente será a absorção do CO2. Segundo, o Instituto Brasileiro de Florestas, a cada 7 árvores, é possível sequestrar 1 tonelada de carbono nos seus primeiros 20 anos de idade. Por isso, as plantações são entendidas como uma maneira de compensação da emissão de CO2, que existe no mundo.

Uma das formas de fazer a compensação de CO2 é por meio do plantio, pode ser um simples plantio de arvores, que já vão absorver o gás. Ou também utilizando de técnicos de cultivo de plantações, em que o carbono será transformado em combustíveis. Além disso, existe também uma forma rentável de compensar a emissão gás estufa, é a compra de créditos de carbono.

Créditos de carbono

O crédito de carbono foi criado a partir da assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997. Sua intenção é amenizar o efeito estufa, causado também pela emissão de CO2. Dessa maneira, o crédito de carbono funciona como um commodite e pode ser vendido e comprado por nações.

1 crédito de carbono equivale a 1 tonelada de gás carbônico e pode ser negociado em um mercado regulado, entre países, ou cedido por uma empresa através do que é conhecido como mercado voluntário. Para gerar esses créditos, a empresa deve buscar uma ajuda especializada para fazer o cultivo de plantações e reflorestamento. Feito isso, o produtor pode começar a negociar seus créditos.

Compensação de CO2 na agricultura brasileira

O potencial da agricultura brasileira é extraordinária nesse novo mercado. Pois além da grande cadeia de geração de energia através da Biomassa considerada como uma forma “indireta” de energia solar, também contribuí para a contenção do aquecimento global, através da compensação em grande parte do CO2, emitido durante a combustão. O gás é absorvido na etapa de plantio das plantas e ainda se converte em formas de energia ou em produtos energéticos, como carvão vegetal, etanol, gases combustíveis e óleos vegetais combustíveis, entre outros.

Contudo, ainda é um mercado novo, cheio de dúvidas e inexplorado. Grande parte das empresas investe e continua na busca por tecnologias e no entendimento de “como”, cumprir suas metas de reduções e gerar receitas através desses créditos. Mas essa ideia também pode ser acatada por pessoas físicas, pois é uma maneira mais simples e econômica de diminuir o impacto ambiental.

Dipsie Solutions

A Startup Dipsie Solutions em Campinas, apoiada pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), através de sua ferramenta de Gêmeo Digital, X-MACHINE RTO (Real Time Optimization), atua também na rastreabilidade e na compensação de Carbono “CO2” de toda a cadeia industrial. Utiliza-se de poderosos algoritmos de balanço de massa energia na compensação de CO2, além da modelagem por tipo de cultivo, por exemplo, de cana, algodão, milho, café, entre outros. Dessa maneira, a empresa usa a tecnologia para tentar compensar a emissão de carbono na natureza, com o cultivo de plantações.