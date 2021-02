Trocar dívida externa por financiamento climático funciona?

O Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial estudam a possibilidade de trocar dívida externa de países pobres por financiamento climático.

As duas instituições financeiras avaliam maneiras para incluir a mudança climática nas negociações sobre a redução do peso da dívida externa de alguns países pobres. Dessa forma, a reestruturação das dívidas estaria vinculada ao financiamento de ações de mitigação e adaptação em nações mais pobres.

A inclusão do clima no processo de reestruturação da dívida dos países pobres pode ser algo disruptivo. Afinal, poderia ajudar a motivar os credores soberanos e até mesmo os privados a cancelar uma parte da dívida. Isto porque há uma troca que interessa os credores privados. Assim viabiliza-se iniciativas para redução de emissões de carbono, adaptação de comunidades aos efeitos da mudança do clima e viabilização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030.

Além disso, financiamentos climáticos envolvem iniciativas de energia solar fotovoltaica, proteção de florestas, pesquisas e desenvolvimento de baterias para veículos híbridos, dentre muitos outros. E mais, a escala dos projetos é ampla: pode-se pensar desde a instalação de energia solar residencial para os telhados de famílias africanas até projetos de reflorestamento da Amazônia.

Na mesma linha, uma pesquisa recente do FMI descobriu que a vulnerabilidade ou a resiliência de um país à mudança do clima pode ter um efeito direto sobre sua capacidade de crédito, os custos de seus empréstimos, e, em última instância, a probabilidade de calote de sua dívida soberana. A pesquisa é a primeira a relacionar a vulnerabilidade a riscos climáticos de um país com o risco de inadimplência de sua dívida soberana.