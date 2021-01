Entenda como funciona os condomínios residenciais sustentáveis

Novos hábitos sustentáveis surgem com a facilidade da tecnologia

Além disso, a aplicação de Internet das Coisas (IoT) facilitará a adoção de novos hábitos sustentáveis dos moradores. Os moradores acompanharão em tempo real, no seu smartphone, o consumo de água, gás e energia de seu apartamento e do prédio. A partir do conhecimento dessas informações, os moradores podem buscar formas adequadas de balancear seu conforto, seu consumo de energia e seu gasto final. De fato, a informação dá poder de escolha para os moradores dos condomínios sustentáveis.

E mais, bons hábitos tendem a se multiplicar e perpetuar. O vizinho gostará de saber como você conseguiu reduzir o consumo de energia elétrica e economizar na sua conta de luz. Enfim, o impacto positivo no meio ambiente com economias no bolso se espalhará. Rapidamente todo o condomínio compartilhará as boas práticas sustentáveis.