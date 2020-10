O aplicativo de namoro do Facebook, o Facebook Dating, está sendo lançado no Reino Unido e na Europa e já opera em 20 outros países.

Aplicativo de namoro do Facebook é lançado no Reino Unido e rivaliza com Tinder

O aplicativo de namoro do Facebook já é realidade.

A plataforma lançou seu próprio recurso de namoro para rivalizar com aplicativos existentes, como o Tinder.

O Facebook Dating começou a aparecer no aplicativo móvel da rede social e no site para usuários no Reino Unido e na Europa a partir de ontem (21).

Isso permitirá que as pessoas explorem relacionamentos românticos em potencial com usuários que estão interessados ​​nos mesmos grupos e eventos que eles.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Além disso, os interessados ou “daters” podem compartilhar suas histórias no Facebook e Instagram em seus perfis para dar aos possíveis pares uma ideia melhor de quem são e como vivem suas vidas, disse um porta-voz.

Aplicativo de namoro do Facebook

Outro recurso do aplicativo é o “paixão secreta”. Este recurso permite que os usuários selecionem amigos existentes do Facebook e Instagram que tenham algum interesse amoroso.

Mas, o “match” só acontecerá se ambas as partes estiverem interessadas – caso contrário, a seleção permanecerá anônima. Ou seja, a outra pessoa também deve usar o recurso e demonstrar interesse por você.

Uma vez que um “match” aconteça, como acontece com os aplicativos de namoro tradicionais, o casal pode iniciar um bate-papo por mensagem instantânea.

Contudo, por conta da pandemia do coronavírus, o Facebook também incluiu um recurso de chat por vídeo. Assim, as pessoas tem a opção de um “encontro virtual” se as restrições significarem que é difícil para elas se encontrarem pessoalmente.

Além disso, as configurações de privacidade permitirão que os usuários ocultem seu sobrenome. Bem como bloquear e denunciar usuários e conteúdos inadequados, acrescentou a rede social.

O Facebook Dating já está disponível em 20 países – incluindo os EUA e a Tailândia – onde 1,5 bilhão de pessoas já deram um “match” por meio do recurso.