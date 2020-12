Apple produzirá carro elétrico até 2024.

De acordo com um relatório, a fabricante do iPhone estabeleceu 2024 como meta para produzir um veículo completo com sua própria tecnologia de bateria “inovadora”.

O ponto central das ambições automotivas da Apple é um novo design de bateria que poderia reduzir “radicalmente” o custo das baterias normais. Bem como aumentar o alcance do veículo, de acordo com a Reuters.

“É o próximo nível”, disse uma pessoa sobre a tecnologia de bateria da Apple. “Como a primeira vez que você viu o iPhone”.

Os planos de carros autônomos da gigante da tecnologia surgem no momento em que a empresa liderada por Tim Cook busca desesperadamente maneiras de diversificar a receita da Apple, à medida que as vendas de seu iPhone principal diminuem.

Os esforços da Apple para entrar no jogo de carros, apelidado de “Projeto Titan”, começaram em 2014. Mas a empresa posteriormente recuou no esforço de focar em software e alcançar seus objetivos.

O veterano da Apple, Doug Field, ex-executivo da Tesla que começou sua segunda passagem pela Apple em 2018, demitiu 190 pessoas da equipe em 2019.

Mas, desde então, a empresa progrediu o suficiente para ter como objetivo construir um veículo, disseram à Reuters duas pessoas familiarizadas com o plano.

Assim, isso coloca a Apple na concorrência direta com a Tesla. Bem como com as montadoras mais tradicionais de Detroit, como a Chrysler e a General Motors.

Contudo, a Apple ainda não fez comentários oficiais sobre o assunto.

É claro que a produção de automóveis tem seus desafios – mesmo para uma empresa milionária. E, embora a Apple seja especialista em fabricar centenas de milhões de produtos eletrônicos por ano e adquirir peças em todo o mundo, ela nunca construiu um carro.

A Tesla de Elon Musk levou quase duas décadas para a empresa ter carros completos e fazerem sucesso no mercado.