AirPods Max, o novo fone da Apple: vale a pena comprar?

AirPods Max, o novo fone de ouvido da Apple, finalmente está disponível nas lojas Apple no Brasil. O novo produto chega com o chip H1, que promete uma série de recursos sofisticados. Dessa forma, inclui desde o cancelamento ativo de ruído até um equalizador adaptativo.

Ah! O lançamento é totalmente sem fio, e além disso os fones são de alumínio anodizado. Para você que comprou o iPhone 12, é um par perfeito!ai

O que é o novo AirPods Max?

Diferentemente dos pequenos fones que se encaixam no ouvido, o novo fone da Apple agora é bem grande. Os AirPods Max certamente chamam atenção pelo design diferenciado. Além disso, é feito de um material que permite um uso extenso sem causar desconfortos.

Por contar com conectividade Bluetooth, é compatível com qualquer celular ou notebook que possua este padrão. Entretanto, boa parte dos recursos só serão aproveitados por quem possuir um iPhone ou um computador Apple.

Características do AirPods Max

Os fones têm cancelamento de ruído ativo, para isolar os barulhos do ambiente. Em síntese, os 10 núcleos de áudio do chip ajudam a bloquear ruídos externos. Como resultado, você vai se sentir dentro da ação assistindo filmes.

O cancelamento ativo de ruído ou redução de ruído ativo é um método para reduzir o som indesejado pela adição de um segundo som projetado especificamente para cancelar o ruído externo.

Cada lado do fone possui um sensor óptico, de posição, além de um acelerômetro. Para completar, possui também um giroscópio. Ao todo, são nove microfones, dos quais oito para cancelamento de ruído e um exclusivo para captação de voz.

O AirPods Max traz ainda um botão curioso: o Digital Crown, uma rodinha em formato de engrenagem, igual àquela dos Apple Watches. Dessa maneira, serve para controlar ligações e comandos como avançar, retroceder, e ajustar o volume das músicas.

Peso e duração da bateria

Por se tratar de um fone de tamanho grande, seu peso de 385 gramas está dentro da média do segmento. Enquanto isso, a bateria dos AirPods Max promete durar 20 horas. Esta duração, inclusive, considera os modos de cancelamento de ruídos, ou uso em conjunto com microfone.

Nesse sentido, com uma recarga rápida de cinco minutos (utilizando o cabo que acompanha o produto), o fone ganha uma hora e meia de autonomia.

Onde comprar? Qual o preço?

Aqui no Brasil já se encontra à venda por R$ 6.900, porém atualmente existe um desconto de 10% para pagamento à vista com boleto bancário.

Todavia, a partir de agora, assim como todos os novos produtos da Apple, os AirPods Max não vêm com carregador.

Nas lojas oficiais nos Estados Unidos, o mesmo produto é vendido por US$ 549, cerca de R$ 2.900 na cotação atual. Além disso, comprando nos EUA, é possível fazer uma gravação personalizada em seus AirPods Max, sem pagar adicional.

Modelos disponíveis do AirPods Max

De acordo com a Apple, está disponível em cinco cores: cinza-espacial, prateado, verde, azul-céu e rosa. Conforme divulgado, acompanha somente o Smart Case (uma caixa fina para guardar o fone) e o cabo lightning para conexão USB. Dessa forma, o carregador original é vendido separadamente por R$ 199.