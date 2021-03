Apple deve lançar relógio inteligente para esportes radicais

De olho no crescimento do mercado de vestíveis inteligentes, a Apple planeja o lançamento de um novo Apple Watch. No entanto, nada de um dispositivo que entra para o mesmo mercado do relógio tradicional. Agora, a empresa da maçã quer participar do setor de nicho de esportes radicais, com o Apple Watch mais robusto e resistente para essa prática.

A informação, compartilhada por fontes próximas ao assunto para o site da Bloomberg, ainda complementa que o novo Apple Watch pode ser colocado no mercado entre o final de 2021 e o início de 2022. No entanto, vale lembrar que a crise dos chips continua atrapalhando planos de empresas para novos lançamentos até o começo do ano que vem.

O novo aparelho, apelidado de Explorer Edition por desenvolvedores dentro da própria Apple, teria uma funcionalidade muito similar ao aparelho tradicional. O que muda, e faz com que seja atrativo para praticantes de escalada, trilhas e coisas do tipo, é uma proteção externa emborrachada, deixando o Apple Watch mais resistente contra pancadas e quedas.

Vale lembrar que a Apple lança mais modelos de relógio em setembro. Por isso, por causa da crise do chip, o relógio deve ser anunciado em setembro para lançamento em 2022.

Apple Watch

Em 2020, a Apple já lançou dois relógios: um com sensor de oxigênio no sangue, o Apple Watch Series 6; e o Apple Watch SE, relógio de “baixo custo” da companhia.

Esses modelos mais recentes já contam com algumas funcionalidades que tornam o aparelho mais resistente: podem ficar submersos por até 50 metros na água, por exemplo, além de terem um processador mais robusto. No entanto, as mesmas fontes disseram que a empresa considera que ainda não entrou de vez em todos os mercados.

Afinal, os atuais componentes de alumínio, titânio e aço inoxidável ainda podem estar sujeitos a danos, distanciando o interesse desses esportistas mais ativos e radicais.

Atualmente, ao lado do iPhone, o Watch se tornou um produto central dentro da estratégia da empresa da maçã. Ainda que não traga detalhamentos sobre quando ganha com os relógios inteligentes, a companhia compartilha que gerou vendas de mais de US$ 30 bilhões no último ano fiscal. Com isso, a Apple já tem 40% do mercado de smartwatches.