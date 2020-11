Preço do Iphone 12: saiba quanto a Apple gasta para fabricar o celular

A espera para muitos que desejavam comprar o novo Iphone 12 finalmente acabou. A Apple lançou o aparelho em novembro e ele já está à venda nas lojas de todo o Brasil. O celular já é a sensação do momento entre os amantes de Iphone. Mas você sabe quanto a Apple gasta para fabricar o modelo? Veja o preço de produção do Iphone 12.

Um jornal japonês, em parceria com uma empresa especializada em desmontar eletrônicos, revelou que, na verdade, os novos aparelhos são vendidos a preços bem maiores do que o custo de fabricação. No Brasil, o Iphone 12 Pro pode ser encontrado a partir de R$ 8.999. Já o Iphone 12 Pro Max é vendido partindo de R$ 9.899.

Os valores, se comparados com o custo de produção, chegam a ser exorbitantes. O modelo 12 Pro, por exemplo, é produzido por R $1.990 (US $373) e o 12 Pro Max custa R $2.165 (US $406). O cálculo, porém, leva somente em consideração o valor das peças usadas, não custo operacionais ou com marketing.

Preço do Iphone 12: veja o valor de cada componente

As estimativas apontam que a peça mais cara do Iphone 12 é o modem de conexão 5g, conhecido como Qualcomm X55, e avaliado em R$ 483 (US $90) ;

A tela é o segundo componente mais caro. Feitos pela Samsung, os displays do tipo Super Retina XDR, com tecnologia OLED, custa R$ 375 (US$ 70);

Os novos modelos ainda utilizam um processador A14 Bionic, com valor que chega a R $ 214 (US $40). Ele é produzido pela própria Apple e fabricado pela empresa TSMC, em Taiwam

Logo em seguida vem os chips de armazenamento, que ficam em torno de R$ 103 (US$ 19,2);

A memória Ram é avaliada em R$ 68 (US$ 12,8);

Por fim, as câmeras fabricadas pela Sony custam até R$ 42,38 (US$ 7,9).

Novo Iphone vem sem carregador e fone de ouvido

A novidade da vez é que os novos Iphones são vendidos apenas com um cabo lightning USB/C, ou seja, o adaptador de tomada para o carregador e os fones de ouvido acompanham o aparelho, ou seja, quem não tiver os itens do modelo anterior terá que comprá-los separadamente.

No site oficial da empresa, a fonte de energia de 20w custa R $199. Já o fone de ouvido EarPods com entrada de 3,5 mm fica R $219. Com os dois acessórios, será acrescido R$ 418 no valor final da compra.