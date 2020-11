Cyber Monday 2020: saiba o que é e como funcionam as ofertas

Assim como a Black Friday, a Cyber Monday 2020 é uma data em que as lojas oferecem ofertas para movimentar o comércio. O evento cai na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, comemorado na 4º quinta-feira de novembro. Ou seja, neste ano as promoções terão início no dia 30. Mas, afinal, o que é e como funciona essa data?

Qual é a origem da Cyber Monday? A tradição surgiu oficialmente em 2005, a partir de um artigo da Shop.org. A matéria explicava que, segundo uma pesquisa encomendada pela empresa com a Bizrate, 77% dos varejistas online registraram um aumento substancial em suas vendas. Isso ocorreu justamente na segunda-feira após o Dia de Ação de Graças. “A ‘Cyber Monday’ está rapidamente se tornando um dos maiores dias de compras online do ano”, dizia o artigo na tradução do inglês. No entanto, vale destacar que esse evento vem perdendo seu sentido original. Afinal, grande parte das vendas da Black Friday já ocorre pela Internet. Com isso, a Cyber Monday 2020 é encarada mais como uma prorrogação da sexta-feira de promoções, do que um impulsionador para o e-commerce. Além disso, o evento que nasceu com foco em gadgets e aparelhos tecnológicos; mas atualmente abrange os mais variados segmentos do varejo.

Vale a pena comprar na Cyber Monday 2020?

Embora a data não seja tão popular, ela pode ser uma boa oportunidade para adquirir produtos a preços baixos. Conforme uma pesquisa da Promobit, em 2019, as ofertas da Cyber Monday foram menos numerosas. Em algumas categorias, no entanto, os preços caíram mais do que na Black Friday. A título de exemplo, vale citar a categoria de celulares e tablets, que ficou 12,75% mais barata na data. Confira abaixo a relação de outros segmentos:

Além disso, segundo o presidente do Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo), se a Black Friday 2020 for mais fraca do que o esperado, isso pode gerar mais ofertas na Cyber Monday 2020. “Em produtos antigos, os chamados fora de linha, as ofertas tendem a ser mais agressivas e a continuar para além da Black Friday”, diz Felisoni de Angelo.

Vale lembrar que, para garantir as melhores ofertas na data, basta seguir as dicas que já demos para a Black Friday. Caso ainda não tenha visto, basta clicar aqui.