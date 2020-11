Um novo dispositivo coloca música na sua cabeça e sem necessidade de usar os fones de ouvido.

Imagine um mundo onde você se move em sua bolha de som pessoal. Você ouve suas músicas favoritas, joga no computador com som, assiste a um filme ou obtém instruções do GPS em seu carro – tudo sem incomodar as pessoas ao seu redor.

Essa é a possibilidade apresentada pelo “sound beaming”, uma nova tecnologia de áudio futurística da Noveto Systems, uma empresa israelense. Assim, nesta sexta-feira será lançado um dispositivo de desktop que transmite som diretamente para o ouvinte sem a necessidade de fones de ouvido.

A empresa forneceu à Associated Press uma demonstração exclusiva do protótipo de desktop de seu SoundBeamer 1.0 antes de seu lançamento.

De acordo com a Associated Press, a sensação de escuta vem direto de um filme de ficção científica. O som 3D é tão próximo que parece que está dentro de seus ouvidos, ao mesmo tempo na frente, acima e atrás deles.

A Noveto espera que o dispositivo tenha muitos usos práticos, desde permitir que funcionários de escritório ouçam música ou chamadas em conferência sem interromper colegas até permitir que alguém jogue um jogo, filme ou música sem perturbar seus entes queridos.

Aém disso, a falta de fones de ouvido significa que é possível ouvir outros sons na sala com clareza.

Novo dispositivo coloca música na sua cabeça

A tecnologia usa um módulo de detecção 3D que localiza e rastreia a posição do ouvido, enviando áudio por ondas ultrassônicas para criar bolsões de som nos ouvidos do usuário. O som pode ser ouvido em estéreo ou em um modo 3D espacial que cria um som de 360 ​​graus ao redor do ouvinte, disse a empresa.

Mas mesmo o CEO Christophe Ramstein acha difícil colocar o conceito em palavras. “O cérebro não entende o que não sabe”, disse ele.

Além disso, ao alterar uma configuração, o som pode seguir o ouvinte quando ele move a cabeça. Também é possível sair do caminho do feixe e não ouvir nada, o que cria uma experiência surreal.

De acordo com a Ayana Wallwater, gerente de produto do SoundBeamer, “o som segue você onde quer que você vá. Então é especialmente para você – te segue e reproduz o que você quer dentro da sua cabeça”.

“É com isso que sonhamos”, acrescenta. “Um mundo onde temos o som que você deseja. Você não precisa incomodar os outros e os outros não se perturbam com o seu som. Mas você ainda pode interagir com eles”.