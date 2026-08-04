Entenda a origem e a trajetória da fabricante que conquistou o mercado global de smartphones e hoje rivaliza com gigantes do setor

Quem é o dono da OPPO? Conheça a história e o império por trás da gigante chinesa de celulares

Quem é o dono da OPPO? Conheça a história e o império por trás da gigante chinesa de celulares

A fabricante chinesa de smartphones OPPO consolidou a sua posição como uma das maiores marcas de telefonia móvel do mundo. Presente em dezenas de países e com forte expansão na Ásia e na Europa, a empresa atrai a atenção de consumidores e investidores pelo seu crescimento acelerado e pelas inovações tecnológicas no setor de tecnologia pessoal. No entanto, a estrutura corporativa e a trajetória por trás do seu sucesso ainda geram dúvidas sobre quem controla a operação e como o negócio se tornou um império global.

O portal DCI preparou um raio-X completo sobre a origem, o comando e o funcionamento estratégico da marca.

Quem é o dono da OPPO?

A OPPO pertence à BBK Electronics, um poderoso conglomerado privado chinês especializado em eletrônicos de consumo. A marca foi fundada em 2004, na cidade de Dongguan, província de Guangdong, pelo executivo Tony Chen (Cheng Mingyong), que permanece como CEO da empresa.

Sob o guarda-chuva do grupo BBK, a OPPO compartilha ecossistema e infraestrutura com outras marcas conhecidas do setor de smartphones, como a OnePlus, Realme e Vivo. Embora operem de forma independente em termos de posicionamento de mercado e estratégias comerciais, essas empresas dividem recursos valiosos, incluindo laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), cadeias de suprimentos de componentes e parcerias com fabricantes de chipsets.

Essa sinergia corporativa permite que o grupo ganhe escala industrial de produção. Apesar de especulações frequentes entre os consumidores, a OPPO não possui qualquer vínculo societário com concorrentes como Samsung, Apple ou Xiaomi.

A trajetória da empresa nem sempre esteve atrelada à telefonia móvel. Em seus primeiros anos de atuação, a OPPO focou na fabricação de eletrônicos de consumo voltados ao segmento audiovisual, destacando-se na produção de reprodutores de MP3, leitores de DVD e leitores de Blu-ray de alta fidelidade sonora.

A virada de chave no modelo de negócios ocorreu em 2008, quando a companhia decidiu ingressar no dinâmico mercado de celulares. A aposta no setor mobile envolveu investimentos massivos em design, estratégias agressivas de marketing e foco contínuo na evolução da tecnologia de câmeras e telas.

Como a empresa cresceu tanto no mercado global?

O crescimento da marca fundamentou-se em dois pilares estratégicos principais: desenvolvimento de tecnologias proprietárias e forte apelo ao custo-benefício em hardware. Entre as inovações técnicas da marca, destacam-se a tecnologia de carregamento rápido SuperVOOC e parcerias focadas em engenharia de imagem. O modelo de atuação focou na conquista de mercados populosos da Ásia e, posteriormente, no avanço sobre países europeus.

Por outro lado, a presença do grupo em mercados das Américas permanece seletiva. Diferenças de compatibilidade com frequências de operadoras locais e custos para certificação oficial limitaram a entrada direta da OPPO em países como Estados Unidos e Brasil, onde a oferta costuma ocorrer predominantemente via importação.

Apesar dessas barreiras geográficas, a estratégia de sinergia industrial da BBK Electronics garantiu que a OPPO se mantivesse no topo do volume de remessas globais de smartphones, consolidando sua posição entre as principais líderes da indústria de tecnologia móvel.