KFC lança console de jogos que vem com aquecedor de frango frito

KFC lança console de jogos que vai agradar muita gente. Afinal, você vai poder jogar e aquecer seu frango frito ao mesmo tempo.

Em junho, a empresa lançou um trailer de um console, mas os fãs e jogadores pensaram que era apenas uma brincadeira.

Contudo, o KFC provou ser fiel à sua palavra com o lançamento oficial do KFConsole.

O anúncio do console de jogos fast-food seguiu o lançamento de um console de jogos temático lançado em novembro.

O KFConsole supostamente possui um aquecedor de frango embutido que é perfeito para aquelas longas sessões de jogos.

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/k7AM6g61Ip — KFC Gaming (@kfcgaming) December 22, 2020

KFC lança console de jogos

A gigante do fast food firmou uma parceria com a Cooler Master para criar um console de jogos 4k 240FPS.

Contudo, ainda não há detalhes sobre sua data de lançamento ou preço pretendido.

Para este lançamento, a KFC criou uma submarca chamada KFC Gaming, que tem como foco o público gamer. De acordo com o site Observatório dos Games, este perfil já existe há um tempo e mesclará conteúdo de games com a franquia do restaurante.

Mark Cheevers, chefe de relações públicas da KFC, expressou sua satisfação com as conquistas da empresa nessa área.

O dispositivo é bem chamativo e lembra um balde de frango frito, pelo qual o KFC é bem conhecido. Outras pessoas dizem que a aparência é mais de uma fritadeira elétrica.

A gaveta interna do dispositivo possui um sistema de passagem de ar, que reduz o calor natural dos componentes eletrônicos e aquece o frango frito.

Além disso, o console promete ser compatível com diversas plataformas e jogos. Assim, isso pode significar que o console se parece mais com um PC.

Ainda não há mais informações sobre o lançamento no Brasil. Contudo, é improvável que ele aconteça a tempo para o Natal deste ano. Mas pelo menos os gamers terão um novo console na lista de desejos.