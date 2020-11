Philips lança luminária de desinfecção contra o coronavírus

Uma luminária de desinfecção contra o coronavírus foi lançada pela Philips.

Ela tem moderno sistema de iluminação UV-C, e serve como luminária de mesa. De acordo com a Philips, ela auxilia na desinfecção de ambientes.

A luminária é capaz de desativar diversas bactérias, fungos e desativa vírus como o da covid-19 em poucos minutos. Afinal, ela quebra as moléculas de DNA e RNA dos microrganismos.

De acordo com as Philips, os resultados dos testes em laboratório mostraram que a luminária inativou após seis segundos 99% dos vírus Sars-CoV-2 presentes em uma superfície. Assim, isso pode evitar que a contaminação aconteça.

No painel de controle há um temporizador de segurança que você pode colocar para 45, 30 e 15 minutos. O sensor ao identificar pessoas desliga a luz.

A luz da luminária pode ser prejudicial à e pele e aos olhos. Assim, ao identificar pessoas ou animais em um raio de até três metros, a luz se apaga.

Luminária de desinfecção contra o coronavírus

De acordo com a Philips, a desinfeção de um quarto pode acontecer em apenas alguns minutos. Por exemplo, uma sala pode ser desinfectada em 45 minutos. Já um banheiro, pode levar 15 minutos e um quarto em 30 minutos. Contudo, esses números podem variar em função do tempo de desinfecção, distância e tipo de superfície.

Ainda segundo a empresa, a luminária é “eficaz graças a alta qualidade do o tubo Philips UV-C e o design de driver dedicado”.

O valor da luminária é de R$ 1,299,99 e a vida útil do produto é de até 9.000 horas de lâmpada de mercúrio e 20.000 horas de LED. Ela já está à venda no site oficial da empresa no Brasil

Além disso, há um guia passo a posso por voz que transmite as instruções em português sobre a sequência de desinfecção.