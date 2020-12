Mondial compra antiga fábrica da Sony em Manaus e vai produzir TVs

Após a Sony afirmar que vai encerrar suas produções no Brasil, a empresa nacional Mondial anunciou a compra da antiga fábrica na zona franca de Manaus, capital do Amazonas. A companhia também anunciou que entrará nos mercados de televisores, ar-condicionado e micro-ondas. A planta da fábrica conta com 27 mil metros quadrados e abrigava cerca de 200 funcionários na antiga empresa Sony. Os valores do negócio não foram divulgados pela Mondial.

A Mondial vai assumir a fábrica no dia 1º de fevereiro de 2021, quando a Sony deve efetivamente deixar o país. Além disso, a empresa brasileira pretende contratar mais 420 funcionários futuramente.

Mondial compra Sony

A Mondial é uma marca brasileira, atua em vários segmentos de eletrodomésticos portáteis, fundada no ano de 2000 pelo empresário Giovanni Martins Cardoso. Recentemente, anunciou a compra da antiga fábrica da Sony em Manaus e vai aumentar suas produções no território brasileiro.

Hoje a empresa tem uma fatia de 36% do mercado de batedeiras e liquidificadores, entre outros eletroportáteis, com expectativa de fechar 2020 com quase R$ 3 bilhões de faturamento.

Com a compra, a empresa de Barueri (SP) assume todas as estruturas produtivas, laboratórios de análise, salas de testes, linhas de montagens, armazenamento, fabricação de moldes e toda a capacidade instalada pela antiga proprietária japonesa.

Sony deixa o Brasil

Em setembro deste ano, a empresa de eletrônicos Sony anunciou que iria deixar o Brasil, após 48 anos. De acordo com o comunicado, a fábrica localizada em Manaus (AM) vai deixar de funcionar no país até março de 2021. A comercialização de seus produtos também vai ser encerrada no país em meados do próximo ano, mas sem data definida. Ainda no comunicado a empresa afirmou que tomou essa decisão “considerando o ambiente recente de mercado e a tendência esperada para os negócios.”.

Outros produtos ainda vão continuar sendo ofertados no país por meio de distribuidores e importadores parceiros da Sony, assim como toda a oferta da empresa para o mercado de games. O PlayStation, um dos principais produtos da marca, continuará a ser vendido no Brasil via distribuidor. O lançamento PS5 ainda está de pé no Brasil e deve acontecer no final do ano.

Ao Canaltech, a empresa afirmou, também em setembro, que os cuidados especiais serão dados aos colaboradores demitidos, que também terão acesso a todos os direitos devidos, enquanto mantém as operações de games, soluções profissionais e entretenimento audiovisual, bem como os serviços de suporte aos produtos que foram e ainda estão sendo vendidos no mercado nacional.