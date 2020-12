Verificação em duas etapas do WhatsApp: saiba como ativar

A verificação em duas etapas do WhatsApp é uma medida de segurança que, embora seja opcional, é muito recomendada. Através deste recurso, é possível evitar que outras pessoas acessem a sua conta no aplicativo, incluindo criminosos. No entanto, alguns usuários não sabem como esse recurso funciona ou até mesmo como ativá-lo.

Para que serve a verificação em duas etapas do WhatsApp?

Antes de qualquer coisa, é importante entender a lógica dessa função. Conforme classifica o próprio WhatsApp, trata-se de uma “camada de segurança adicional”. Através dessa medida, o usuário pode proteger a sua conta mesmo se informações de identificação, como número de telefone, vazarem.

Durante a ativação da verificação em duas etapas do WhatsApp, você terá que criar um PIN de 6 dígitos. Dessa forma, ao configurar o seu número em outro dispositivo, será preciso informar essa senha. Com isso, pessoas que tentarem invadir a sua conta terão mais dificuldade em atingir o objetivo.

PIN de verificação e código de registro

É importante esclarecer que a senha de verificação é diferente do código informado por SMS ou ligação telefônica. Isso porque o segundo é uma confirmação para registrar um número de telefone no WhatsApp.

Vale destacar que é possível receber esse código mesmo sem ter feito sua solicitação. Isso ocorre quando um usuário informa o seu número acidentalmente ou quando alguém tenta roubar a sua conta. Portanto, jamais informe esse número — ou a sua senha — para outras pessoas.

Como ativar a verificação em duas etapas do WhatsApp?

Confira abaixo o passo a passo para ativar o recurso e deixar a sua conta no aplicativo ainda mais segura:

Abra o WhatsApp; Toque no menu de três pontos e acesse as “Configurações”; Em “Conta”, escolha “Verificação/Confirmação em duas etapas”; Toque em “Ativar” e crie uma senha de seis dígitos para a conta do WhatsApp; Confirme o seu PIN (digite novamente o seu código pessoal); Informe um endereço de e-mail válido para caso esqueça seu código; Toque em “Avançar” e confirme seu endereço de e-mail, depois em “Salvar”.

Para te ajudar a lembrar do PIN, o WhatsApp irá solicitar que você o digite de tempos em tempos. No entanto, não é possível desativar essa solicitação sem que a verificação em duas etapas também seja desativada.

Dicas de segurança

Ao informar o endereço de e-mail, evite usar o e-mail do trabalho ou de instituições de ensino. Visto que esse é o meio de recuperação do seu PIN, cadastre um endereço válido.

Por fim, caso você receba um e-mail supostamente do WhatsApp para desativar a verificação em duas etapas, fique atento. Se você não solicitou a desativação, outra pessoa pode estar tentando registrar o seu número no aplicativo e invalidar o seu PIN.

Por último, você pode desativar a função a qualquer momento, assim como mudar o PIN e o endereço de e-mail. Para tanto, basta repetir os passos do tutorial usando seu próprio celular.