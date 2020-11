Bate e volta: Conheça passeios de um dia perto de São Paulo

A pandemia trouxe mudanças para o turismo. Uma delas foi impulsionar visitas a locais próximos às capitais, incluindo litoral e interior. Há opções de passeios de um dia perto de São Paulo, que podem ser estendidos se quiser tempo para descansar mais nas cidades. Promovem o contato com a natureza e a ideia de viver ao máximo o momento presente. Entre os destinos estão Socorro, Eldorado, Ubatuba e Cunha.

Quais são os passeios de um dia perto de São Paulo?

Explorar uma caverna em Eldorado, apreciar o lavandário em Cunha, se aventurar com rapel em Mairiporã, percorrer trilhas em Ubatuba, praticar rafting em Socorro… Essas atividades fazem parte das sugestões. Se não quiser ir dirigindo, saiba que algumas empresas de turismo oferecem roteiros no estilo bate e volta.

Socorro

Socorro fica no interior, a aproximadamente 130 km de São Paulo, e faz parte do Circuito das Águas Paulista. Está localizada também numa área denominada Serra da Mantiqueira, nos limites entre São Paulo e Minas Gerais. O turismo de aventura é o seu forte, com opção de rafting, canoagem, rapel, voo livre, tirolesa… Cachoeiras e mirantes também podem fazer parte da programação.

Eldorado – passeios de um dia perto de São Paulo

A Caverna do Diabo localiza-se no Parque Estadual Caverna do Diabo, em Eldorado. É a maior caverna do Estado de São Paulo, descoberta por pesquisadores há mais de 100 anos. Apresenta mais de 6 mil metros de extensão, mas apenas 600 metros estão abertos para visita. Pode-se observar estruturas formadas pelo gotejamento da água. O parque ainda oferece mirante e cachoeira.

Cunha

O Lavandário é uma atração de Cunha, localizada no Vale do Paraíba. A 8 km do centro da cidade, do lado esquerdo em direção à Paraty, no Rio de Janeiro. Apresenta flores de lavanda o ano todo, com 40 mil pés plantados. Pode-se ver plantas podadas, começando a florir e em fase de poda, além das mudas recém-plantadas que estão em fase de desenvolvimento. Oferece vista privilegiada do pôr do sol.

A cidade fica em região montanhosa, com altitude média entre 900 m e 1.300 m. Seu ponto mais alto é o pico da Macela a 1.840 m, mais um local turístico, de onde se pode avistar a Baía de Ilha Grande.

Cunha é ainda considerada o maior núcleo de cerâmica artística do país. Influências da tradição oriental (introduzida com o forno Noborigama), mescladas com a tradição indígena-ibérica das paneleiras e condimentadas, mais recentemente, com a presença da cerâmica de estúdio, compõem a formação da identidade contemporânea dos ceramistas.

Mairiporã – passeios de um dia perto de São Paulo

Em Mairiporã, a atração é a Pedreira do Dib, em meio à Serra da Cantareira. Indicada para os amantes de aventura, oferecendo espaço para a prática de rapel. Tem paredões de 35, 70 e até 108 metros. Preparado?

Lagoinha

Quer renovar as energias em um passeio de um dia perto de São Paulo? Que tal entrar na Cachoeira Grande? Está localizada entre a Serra do Mar e a Serra da Quebra-Cangalha, em Lagoinha. É formada pelas águas do Rio do Pinhal, afluente do Rio Paraitinga, possuindo 38 metros de queda livre e lago natural de 50 metros de diâmetro. Perto de lá, pode-se conhecer a cidade histórica de São Luiz do Paraitinga.

Ubatuba

No Litoral Norte de São Paulo, Ubatuba é um dos destinos que permite contato com a natureza em passeios de um ou mais dias perto de São Paulo. Há opções de trilhas, cachoeiras, praias desertas (como Praia de Fora, do Portinho, Xandra e do Godói), mirantes e ilhas.