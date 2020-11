Você já ouviu falar no Jalapão? O paraíso situado no Tocantins ganhou notoriedade e virou destino turístico disputado depois que diversos famosos, como Whindersson Nunes e sua namorada, foram para lá e divulgaram suas fotos nas redes sociais, mostrando ao mundo a beleza deste lugar! Assim, entrou na rota de todos os apaixonados pela natureza, encantados com as belezas incríveis escondidas no coração do Norte do país!

A região tem um clima encantador tanto para nativos quanto para estrangeiros de todas as idades, por suas águas abundantes, geografia impressionante e montanhas com clima de savana.

Além disso, o Jalapão apresenta uma paisagem de cerrado peculiar para a região, com dunas em lindos tons laranjas, rios e cachoeiras abundantes, chapadas e um visual de tirar o fôlego dos apaixonados por ecoturismo!

O que é Jalapão?

Mas o que é Jalapão? De nome incomum, o destino brasileiro foi ganhando notoriedade nas rotas de turismo nacional e logo ganhou o coração dos visitantes de outros países por aqui! O parque estadual do Jalapão é uma unidade de conservação e proteção integral à natureza e um local de dar inveja nos melhores destinos internacionais.

É um safári brasileiro, com o bônus de muitas belezas naturais, cachoeiras e as exclusivas termas de água morna no meio de uma vegetação nativa deslumbrante. O Jalapão se localiza na região extremo leste do Tocantins e ocupa o espaço de vários municípios!

Preparando as malas: o que levar para sua viagem?

O que levar para conhecer o Jalapão? Como um bom destino para praticar ecoturismo, o que vale, nesses momentos, é a praticidade! Por isso, escolha roupas leves e frescas, pouca bagagem, repelentes de insetos, protetor solar e muita, muita disposição para curtir todas as belezas desse paraíso.

Não esqueça de incluir em sua mala roupas de banho para curtir todas as águas do Tocantins, chapéus e bonés e um bom tênis para as caminhadas e trilhas. Tenha sempre à mão uma garrafa de água para manter-se hidratado e aproveite. O Jalapão te espera!

Como chegar?

O Jalapão é um destino turístico ainda em ascensão. Por isso, não é possível encontrar rotas aéreas diretamente para lá. Assim, a melhor maneira de chegar ao Jalapão é através de Palmas, capital do Tocantins, e pegar um transfer direto do aeroporto para lá.

Também há opções de pacotes de viagens que incluem estadias na capital e vários outros dias conhecendo o parque! Escolha o melhor para você, sua família e seus amigos, planeje-se e aproveite.

Qual melhor época para viajar para o Jalapão

Conhecer o Jalapão é incrível o ano inteiro. Com calor e altas temperaturas todos os meses do ano, a região estará sempre incrível para te receber. Mas, a melhor época para conhecer o Jalapão é com umidade alta, mas poucas chuvas.

Assim, a vegetação está bem verde e bonita, oferecendo a melhor visão do paraíso para seus turistas. Essa temporada, no Jalapão se encontra de maio a setembro.

Contudo, fica a dica: maio a julho são os melhores meses para aproveitar o melhor do parque. Assim, a cidade estará mais tranquila, longe das férias escolares, e a umidade do ar estará ideal.

Melhor roteiro de viagem

São inúmeros os roteiros que hoje, levam pessoas de diversos lugares do Brasil e do mundo ao Jalapão. Você também pode conhecer a cidade e as maravilhas da reserva ambiental sozinho, mas, para quem não está acostumado com a região e com o turismo ecológico, a melhor maneira de viajar é acompanhada por guias e empresas de turismo da cidade.

O tour mais comum sai diretamente de Palmas, capital do Tocantins e os roteiros para o Jalapão podem variar de 2 a 7 dias. Todos os roteiros são incríveis, mas, se puder ficar, fique mais tempo! Para os viajantes que buscam a região, o Jalapão é perfeito para ecoesportes.

Aproveite trilhas, passeios de bicicletas, raftings, canoagem e muito mais, com toda a beleza que o norte do Brasil tem a te encantar. E, para aqueles que desejam mais, separamos três passeios imperdíveis para você incluir no seu roteiro.

2 passeios incríveis para fazer no Jalapão

No Jalapão, os passeios mais populares são aqueles que visitam os pontos turísticos mais famosos, como a Cachoeira do Formiga, a Prainha do Rio Novo, e o Fervedouro do Ceiça.

Mas saia do comum e se encante também com esses destinos no Jalapão:

1) Pôr do sol nas Dunas do Jalapão

As Dunas do parque estadual do Jalapão são maravilhosas! Seu visual demonstra toda a exuberância do cerrado brasileiro, seus tons alaranjados e seu clima agradável e uma fauna e flora de tirar o fôlego. Dessa forma, pare nas Dunas do Jalapão ao pôr do sol e se encante com um final de tarde mais do que perfeito.

2) Fervedouro do Buritizinho

Que os fervedouros são o ponto alto da viagem ao Jalapão todo mundo sabe. Quem não quer nadar em termas mornas em meio a uma vegetação surpreendente e tirar muitas fotos bem lindas para guardar o momento para sempre, né? Então, não deixe de incluir o Fervedouro do Buritizinho na sua rota!

Ele é um dos fervedouros com a água mais clara e azul da região e um dos mais reservados e especiais. Não perca tempo e transforme sua viagem ao Jalapão, já incrível em inesquecível!

Proteja-se do COVID-19 no Jalapão

Por conta do surto de coronavírus ainda em curso em todo o mundo, mesmo em viagens a passeio e diversão, é preciso ter cuidado! Com a recente flexibilização das restrições, vários dos pontos turísticos do Jalapão voltaram a funcionar, mas fique atento e se proteja!

Por isso, ande sempre com álcool gel na bolsa, de máscara e mantenha um distanciamento mínimo entre as pessoas do passeio! Aproveite a viagem!