Caraíva: quanto custa e o que fazer no destino que os famosos adoram

A praia de Caraíva, no litoral sul da Bahia, é um dos destinos mais procurados pelos famosos. O lugar preserva um estilo mais rústico e tem atraído cada vez mais turistas.

A vila de pescadores tem ruas de areia, casinhas coloridas e a luz elétrica ainda é relativamente recente (desde 2007). O charme fica por conta das muitas praias paradisíacas, principalmente algumas que são praticamente praias desertas, em regiões preservadas e de muita natureza. Ideal para quem quer relaxar.

Em Caraíva há algumas praias com mar azul e piscinas naturais, outras onde é possível tomar banho de rio e de mar ao mesmo tempo, praias com lagoas. E algumas um pouco mais movimentadas, com barzinhos e restaurantes.

Além disso, para quem gosta de aproveitar a vida noturna, há alguns lugares com muito forró até a madrugada. Tudo isso sem perder a simplicidade e a tranquilidade, que são característicos do destino. Com tantas opções para todos os gostos, é natural que as viagens para Caraíva estejam em alta!

Onde fica Caraíva e como chegar até o destino

Caraíva fica a 70 km do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. Este é o acesso mais fácil para quem deseja conhecer a praia. Há voos de várias cidades com destino a Porto Seguro. E, de lá, para chegar a Caraíva existem basicamente três formas diferentes: ônibus, carro ou transfer.

Mas esse trajeto não é tão simples! Todos eles vão apenas até Nova Caraíva, de onde é preciso pegar uma canoa para atravessar o rio Caraíva e, enfim, chegar à vila. O preço desta canoa é em torno de R$ 5,00 e a travessia leva menos de 10 minutos.

De ônibus

Do aeroporto, vá de táxi até o local de onde saem as balsas de Porto Seguro até Arraial d’Ajuda. De Arraial pegue o ônibus para Caraíva.

Esta viagem é feita pela empresa Águia Azul e o ponto de saída é bem em frente à chegada das balsas. São aproximadamente três horas em estrada de terra e a passagem custa em torno de R$ 20,00.

Com transfer

A melhor forma de contratar um transfer de Porto Seguro para Caraíva é vendo sugestões na sua hospedagem. Muitas oferecem o serviço, além de outras empresas diretamente no aeroporto. Os valores podem custar a partir de R$ 350,00.

Em geral o transfer faz a travessia na balsa (os veículos são permitidos) até Arraial e segue direto pela mesma estrada de terra. Mas com a comodidade de não precisar parar e fazer baldeações.

De carro

Há também a opção de alugar um carro em Porto Seguro e seguir até Caraíva. Mas pode não ser a melhor escolha, já que na vila os carros não são permitidos.

Quem vai desta forma precisa estacionar o carro em Nova Caraíva e arcar com os custos de estacionamento até o dia de retornar.

O valor do aluguel do carro vai depender do modelo escolhido – a indicação é pelos que andam melhor em estradas de terra.

Quanto custa viajar para Caraíva?

Embora seja um destino simples e rústico, Caraíva já conta com algumas hospedagens de luxo. Assim, há a possibilidade de fazer uma viagem mais econômica ou mais sofisticada. Tudo vai depender do estilo (e do bolso) de cada pessoa.

O valor da passagem para Porto Seguro vai depender do ponto de partida. Para ter uma média, saindo de São Paulo há voos que custam a partir de R$ 350,00 (ida e volta).

Para se hospedar nas pousadas mais simples, uma diária no quarto para duas pessoas tem valores a partir de R$ 300,00.

Já nas melhores pousadas de Caraíva, que são as mais luxuosas, uma diária não sai por menos de R$ 1.500,00.

Por ser um lugar pequeno, três ou quatro dias são suficientes para conhecer Caraíva e aproveitar o melhor que o destino tem a oferecer. Mas, para quem pretende descansar por mais alguns dias, uma semana pode ser um bom período.

A melhor época para visitar Caraíva é entre a primavera e o verão, não só pelas temperaturas mais altas, mas também pela menor possibilidade de chover. Já no inverno, embora o clima continue quente, é mais comum ter muitas chuvas.

Melhores passeios em Caraíva

Caraíva é um daqueles lugares onde a sensação é de que o tempo passa mais devagar. Ideal para aproveitar alguns dias de sombra e água fresca.

Há também algumas opções de passeios que podem ser feitos durante a viagem:

Ver o encontro do rio com o mar.

Conhecer as praias de Trancoso, que ficam próximas.

Visitar a aldeia de Barra Velha de índios Pataxós.

Ir às falésias coloridas da Praia do Satu.

Sentar em um dos estabelecimentos da pracinha da igreja.

Alugar uma prancha para fazer stand up paddle.

Assistir ao pôr do sol na foz do rio.

Fazer um passeio de buggy para conhecer outras praias da região.

Jantar em um dos restaurantes às margens do rio.

Mas o melhor a fazer em Caraíva é desfrutar da beleza das praias e andar com calma pelas ruas, entre as casinhas charmosas!