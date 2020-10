Praias desertas no Brasil: 12 lugares para fugir da aglomeração

O DCI fez uma lista atualizada com as 12 melhores praias isoladas do Brasil para relaxar e fugir da agitação.

Se antes as praias desertas no Brasil já alimentavam o sonho de muitos turistas, com a pandemia de Covid-19, o desejo de curtir lugares paradisíacos e sem aglomeração pelo litoral brasileiro se intensificou mais ainda. Basta acompanhar as discussões nas redes sociais, como nos grupos do Facebook de viagens, ou pesquisas sobre o turismo no país pós-isolamento. Todo mundo quer uma praia quase intocável para curtir e relaxar.

Assim, o DCI fez uma lista atualizada com as 12 melhores praias desertas espalhadas pelo Brasil. Em tempos de incertezas sobre as restrições para as viagens internacionais, nada melhor que redescobrir e valorizar as nossas belezas locais.

Mas antes de embarcar para qualquer destino, não se esqueça de manter as medidas de isolamento e cuidados com a saúde. Além do filtro solar, a máscara e álcool em gel serão os seus melhores amigos por muito tempo ainda. Vamos lá?

De norte a sul: as incríveis praias desertas no Brasil para fugir da agitação

Praia de Atins – Lençóis Maranhenses

Se você procura um local isolado e ao mesmo tempo incrível, esse lugar é a Praia de Atins, localizada nos Lençóis Maranhenses e próxima do município de Barreirinhas. O paraíso é utilizado por kitesurfistas, mas ainda pouco explorado por turistas.

Por isso que é possível caminhar pelas faixas de areia, à beira-mar, e tomar um banho de água quentinha sem se preocupar com qualquer muvuca. Além disso, você estará perto das famosas lagoas de água doce que fazem dos Lençóis Maranhenses o sonho de consumo de muitos turistas.

Você chega ao local por veículo 4×4 ou de barco a partir de São Luís ou Barreirinhas. Ou seja, o acesso é difícil, mas é o que torna o local menos conhecido e mais tranquilo.

Praia do Marco – São Miguel do Gostoso

A paisagem formada por uma extensa areia, algumas grutas e barcos de pescadores da região são a marca registrada da Praia do Marco, localizada em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Aliás, dizem que a praia foi o primeiro ponto de parada dos navegadores portugueses, em 1501. Por isso o nome Praia do Marco.

Além disso, o local é bem simples, longe de agitos, com mar calmo, águas mornas e limpas. Portanto, se você é o tipo de turista contemplativo e que não se importa com a falta de estrutura, a Praia do Marco é ótima.

A cerca de 140 quilômetros de Natal, você chega até ela por meio de uma estrada de terra. Logo, aproveite para respirar ar puro e curtir o pôr do sol.

Praia da Ponta do Corumbau – Bahia

Uma pontinha do paraíso fincada na região do litoral Sul da Bahia esconde um tesouro ainda pouco explorado. A Praia do Ponta de Corumbau é ocupada por vilas de pescadores e formada por uma longa faixa de areia e mar “cor do Caribe”. A saber: na maré baixa é um alento aos olhos ver os bancos de areia e corais.

Certamente a ponta do Corumbau é o destino perfeito para quem só deseja tranquilidade, sombra e água fresca. Corumbau fica na Costa do Descobrimento, a 224 km de distância de Porto Seguro e pertinho de Caraíva (10 km apenas). Difícil resistir, não é?

Praia deserta brasileira de Algodões – Península de Maraú

Ainda falando sobre o litoral Sul da Bahia, não podíamos deixar de fora a magnífica Praia de Algodões, na Península de Maraú. Ela é mais uma praia deserta brasileira cercada por coqueiros, com longa faixa de areia e piscinas naturais, além do mar transparente e delicioso.

Apesar do acesso mais fácil ser de carro, esse paraíso baiano escondido ainda não é muito procurado por viajantes. A Praia de Algodões está localizada entre a praia de Saquaíra e a Praia de Piracanga. Sem dúvida é uma ótima opção para fugir da aglomeração.

Praia do Bonete – Ilhabela

Para quem procura se desconectar do mundo e curtir momentos de calmaria em um local rústico, a Praia do Bonete é a pedida. Situada em Ilhabela, São Paulo, a praia é a mais larga da ilha e afastada da agitação da cidade. Inclusive, ela é habitada por uma pequena comunidade de pescadores e artesãos, além de não ter carros e a energia ser abastecida por um gerador.

Além disso, ela foi eleita pelo jornal inglês The Guardian como uma das dez praias mais bonitas do Brasil. Talvez, o título tenha relação com a dificuldade de acesso que é feito apenas pelo mar ou por uma trilha de 12 km. Tamanha beleza encravada no estado de São Paulo. Dá para acreditar?

Praia do Patacho – Alagoas

No município de Porto de Pedras, em Alagoas, o turista terá o privilégio de relaxar em mais uma praia deserta no Brasil: a Praia do Patacho. Com suas águas mornas e translúcidas, além das faixas de areias sombreadas pelos coqueiros, essa paisagem isolada dá um outro ritmo aos dias.

Ela está situada a 10 km de São Miguel dos Milagres e o seu acesso é feito por veículo em uma estradinha que chega à orla deserta. Enfim, um lugar secreto para chamar de seu!

Quarte e Quinta Praias – Morro de São Paulo

Ah, a Bahia está repleta de praias desertas e quase inexploradas. As praias Quarta e Quinta, localizadas em Morro de São Paulo são sinônimos de sossego e contato puro com a natureza. Ademais, é fácil evitar aglomeração porque, juntas, elas se estendem ao longo de 10 km.

O acesso é via charrete, táxi, mototáxi ou passeio em 4×4. Não é tão simples, porém, você percebeu que as melhores praias são assim: difíceis de chegar, mas bem recompensadoras para os olhos e mente.

Praia do Farol – Arraial do Cabo

Considerada uma das praias mais bonitas do Brasil, esse pedacinho fascinante de mar azul e transparente está localizado no Rio de Janeiro, no município de Arraial do Cabo. O local é muito bem preservado, afinal, é protegido pela Marinha Brasileira.

Portanto, o acesso é bastante restrito e não há motivos para se preocupar com tumulto. Só é possível chegar até ela por barco e o turista tem o direito de permanecer durante 30 minutos. Não é muito tempo, mas é o suficiente para contemplar essa beleza e tirar muitas fotos que ficarão na memória.

Praia de Lopes Mendes – Ilha Grande

Uma praia totalmente desabitada e com quase 3 km de extensão para você mergulhar e sentir a energia da natureza. Essa é a praia deserta de Lopes Mendes, situada em Ilha Grande, no Rio de Janeiro.

Mesmo em altas temporadas, a praia dificilmente estará cheia, pois o seu acesso é feito via barco pela Vila da Abraão ou por trilha. Um paraíso particular que vale a pena conhecer.

Praia de Carro Quebrado – Maceió

Um visual de tirar o fôlego! Assim é mais essa praia deserta no Brasil chamada Carro Quebrado. Ela fica a 45 km de Maceió e ainda preserva sua beleza natural formada por falésias coloridas e um mar azul e transparente.

Além disso, o local possui pouco movimento pois o acesso é feito pela areia. Ou seja, é melhor contratar um buggy ou quadriciclo. Ademais, leve seu lanche já que ela não oferece quase nenhuma estrutura. Mesmo assim, é um lugar especial para curtir com tranquilidade.

A praia deserta no Brasil chamada Lagoinha do Leste

Quem achou que a região Sul do Brasil ficaria de fora na nossa lista de praias desertas brasileiras, se enganou. Afinal, a Praia Lagoinha do Leste não fica para trás nos quesitos visual fascinante e isolamento.

Para chegar até ela é recomendado pegar um barco ou fazer uma das duas trilhas disponíveis. Aliás, a trilha é bem cansativa, sendo recomendada para pessoas que já têm um preparo físico. Porém, o visual vale todo o esforço!

Praia do Sancho – Fernando de Noronha

Sabemos que a Ilha de Fernando de Noronha, infelizmente, é para poucas pessoas. Uma vez que a entrada de turistas por dia é limitada e, com a pandemia de Covid-19, o acesso está condicionado à apresentação de exame negativo para coronavírus.

Entretanto, se você tiver a chance, não deixe de visitar a Praia do Sancho para mergulhar em suas águas transparentes do mar cheio de vida marinha e observar a sua vegetação nativa. Um lugar sem igual.