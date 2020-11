Encontrar destinos baratos na Europa é estar a um passo de realizar um sonho, não é mesmo? Viajar para esse continente incrível, pagando pouco e aproveitando muito, é possível.

Afinal, nem toda viagem precisa exigir que você gaste mais do que estava esperando. Por isso, conheça alguns destinos baratos na Europa que vão fazer você decidir onde vai passar as próximas férias.

5 destinos baratos na Europa

O primeiro passo para começar a planejar a sua viagem é escolher o seu destino. Ao escolher o local que você vai visitar, os próximos passos ficam mais fáceis.

Assim funciona com o orçamento da viagem. Ao escolher o seu destino, você conseguirá elencar todos os possíveis gastos com passagens, hospedagens, documentação, alimentação e passeios.

Então, fica mais fácil manter o orçamento controlado e não fugir do que está planejado.

Por isso, escolhemos 5 destinos baratos na Europa que vão facilitar a sua escolha.

1. Portugal

Portugal é um país perfeito para um brasileiro visitar. A língua nativa é um dos pontos principais de familiarização do brasileiro com o país. Além disso, Portugal é um dos destinos baratos na Europa.

Apesar de que, há alguns anos, os preços subiram um pouco, o país continua sendo um atrativo para o bolso do turista.

Para começar, vamos falar sobre os preços das passagens. Para viajar para Lisboa, saindo de São Paulo, as passagens possuem preços em média de 2 mil reais. Em promoções, você pode encontrar o preço ainda melhor. Já com hospedagem, você pode optar por ficar em um albergue, pagando em média 10 euros.

Mas se você prefere hotéis de 3 ou 4 estrelas, a média da diária está entre 60 a 140 euros. Para alimentação, você gasta em média, em Lisboa, 10 euros por refeição.

De maneira geral, o preço para curtir as férias em Portugal não é tão alto assim. Dá para tentar e economizar, não é mesmo?

Em Portugal, você pode visitar museus, igrejas, castelos ou até mesmo praias. Os passeios custam por volta de 10 euros, mas você deve incluir o preço do traslado.

2. Hungria

Um destino bem diferente, mas que cabe no seu bolso. Viajar para a Hungria é uma ótima oportunidade para conhecer um destino cheio de personalidade pagando pouco. A capital, Budapeste, é dividida em duas e tem diversos pontos turísticos para conhecer.

A moeda da Hungria, o florim húngaro, é uma moeda bem desvalorizada na Europa, o que facilita o passeio mais barato para os turistas.

Partindo de São Paulo, os voos que chegam até Budapeste custam em média 3.500 reais ida e volta. Com hospedagem, você pode gastar diárias de 2 a 20 euros em albergues ou hostel.

Diversão é garantida pela cerveja barata e passeios gratuitos. Assim, a Hungria é um dos destinos baratos da Europa.

3. República Tcheca – Destinos baratos na Europa

Outro destino nada tradicional é a República Tcheca. A cidade de Praga, berço de diversas revoluções, é um lugar repleto de história e muitas opções de lazer.

Viajando de São Paulo, os voos custam em média 3.900 reais. Com diária de 20 euros, você consegue se hospedar em um hotel de 3 estrelas. Alimentação também é uma das mais baratas da Europa.

4. Polônia

Um destino apaixonante localizado no Leste Europeu, a Polônia é repleta de monumentos históricos e é um dos destinos baratos da Europa.

Isso porque a moeda local é desvalorizada em relação ao euro.

Os passeios mais populares são gratuitos ou têm preços mais acessíveis. Com hospedagem em um hotel 3 estrelas, você vai gastar 10 euros por dia. Alimentação custa em média 5 euros por refeição.

As passagens, de São Paulo, custam cerca de 3.700 reais.

5. Alemanha – Destinos baratos na Europa

Apesar de ser um destino muito procurado, a Alemanha também é uma opção de viagem mais barata para a Europa.

Diferente de países como França e Inglaterra, a Alemanha oferece mais flexibilidade para o seu bolso. Com 15 euros por dia, você conhece se alimentar com lanches e almoço bacanas. Com 25 euros por dia, você faz refeições em bons restaurantes.

Quartos coletivos, na Alemanha, custam em média 10 euros por dia. Já uma diária em um hotel 3 estrelas custa por volta de 25 euros.

Saindo de São Paulo, com destino a Berlim, você vai desembolsar em torno de 2.700 reais ida e volta. Os passeios costumam ser gratuitos ou custam em média 5 euros.

Assim, a Alemanha também é um destino perfeito para quem quer conhecer a Europa e não gastar tanto assim.

Esses são os principais destinos baratos da Europa que você pode escolher para passar suas férias. É importante ressaltar que a pesquisa de preços foi realizada em novembro de 2020 e está sujeita a alterações.

Por isso, para planejar uma viagem barata, é importante organização e muita pesquisa. Comprar passagens com antecedência, comprar os passeios antecipadamente e encontrar hotéis com promoção são ótimas ideias para economizar e curtir.

Já conhece algum desses destinos? Está planejando uma viagem para algum deles? Compartilhe conosco a sua experiência.