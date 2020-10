Mesmo com a pandemia, ainda é possível se programar e fazer uma viagem de Réveillon 2021 para um dos melhores destinos do Brasil ou exterior.

Viagem de Réveillon 2021: os melhores destinos no Brasil e no exterior

Pensar na viagem de Réveillon 2021 é dar espaço para pelo menos duas dúvidas. A primeira delas é sobre o cenário de incertezas causadas pela pandemia de covid-19. A segunda é escolher o melhor destino, depois de você avaliar que vale a pena viajar para se despedir de um ano pesado e difícil para todos.

Logo, o DCI preparou este artigo para sugerir alguns cuidados na programação da viagem de final de ano e listar os melhores destinos no Brasil e no exterior. Então, vamos começar?

Viagem de Réveillon 2021 e o coronavírus

Com certeza, muita gente já se perguntou como será o Réveillon 2021 com uma pandemia que foi capaz de fechar fronteiras e deixar a maioria das pessoas isoladas em casa. Embora estados e países estejam em fases de flexibilizações e aberturas econômicas diferentes, não é possível ignorar que o vírus continua circulando entre nós.

Portanto, ao decidir se programar para a viagem de Revéillon 2021, tenha em mente que não há como prever o futuro até o final do ano. Então, a nossa dica é considerar alguns fatores como:

O destino da viagem (principalmente internacional)

A verdade é que a abertura das fronteiras depende do número de novas infecções no país. Isso significa que cada país vai abrir e fechar as suas fronteiras quantas vezes forem necessárias para evitar a reinfecção. Logo, antes de fazer as malas, cheque junto à prefeitura local as restrições do destino.

Atrações

As tradicionais festas de celebração de fim de ano, como no Rio de Janeiro e São Paulo, foram canceladas ou alteradas. No Rio de Janeiro, a comemoração na praia de Copacabana não terá público. A de São Paulo foi cancelada.

Em resumo, você pode escolher esses destinos para a viagem de Réveillon 2021, mas pense em passar a virada do ano em locais com eventos de pequeno porte, com poucas pessoas para evitar aglomeração. Ou, por exemplo, alugar uma casa com os amigos perto da natureza para curtir a festa no melhor estilo.

Viagem de Réveillon 2021: os melhores destinos no Brasil

1. Rio de Janeiro

Como falamos anteriormente, a tradicional festa na praia de Copacabana será diferente neste ano. A prefeitura vai manter a queima de fogos e transmitirá ela e as apresentações musicais ao vivo pela internet.

Dessa forma, uma alternativa é se hospedar em um hotel em Copacabana que oferece uma boa visão para acompanhar a queima de fogos. Ao passo que você pode, também, reservar uma mesa em um restaurante ou clube próximo para celebrar o Réveillon 2021.

Em suma, o Rio de Janeiro dispensa apresentações, pois continua sendo um dos melhores destinos para passar a virada de ano. Porém, se você não gosta do agito da capital, há outras opções de cidades como Paraty, Ilha Grande e Búzios.

2. Fernando de Noronha

Fernando de Noronha, em Pernambuco, abriga uma das melhores praias do Brasil e, sem dúvida, se tornou o destino das celebridades e influencers para as comemorações de Réveillon. A ilha reabriu o turismo para quem não teve Covid-18, portanto, as festas nessa época do ano ficarão ainda mais restritas – e caras.

Porém, quem tem condições de bancar uma celebração à altura, a dica é providenciar os ingressos para as festas com antecedência. Além disso, você pode ficar em pousadas ou alugar casas para aproveitar esse paraíso.

3. Recife – Viagem de Réveillon 2021

Se você prefere um destino mais urbano, o Réveillon do Recife costuma reunir polos de festas na orla e polos descentralizados para quem gosta de forró, pagode e samba. Além disso, a hotelaria oferece preços mais em conta nessa época.

Aproveite para fazer uma viagem bate-volta para relaxar nas águas mornas e cristalinas da Praia dos Carneiros, localizada a 100 km da capital. Nada mal dar adeus a um ano desafiador com uma viagem dessas, não é?

4. Chapada dos Veadeiros

Se você procura uma viagem de Réveillon 2021 repleta de belezas naturais e cercada de ecoturismo, a nossa dica é ir para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A cada ano ela desponta como a melhor opção para quem prefere um banho de cachoeira, cantos místicos e passeios em trilhas.

Como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é gigantesco (240 mil hectares), é possível conhecer a região sem muita aglomeração e celebrar a passagem de ano com tranquilidade.

Ademais, o destino atende diversos bolsos e você tem a opção de ficar na vila de São Jorge, em Alto Paraíso – que tem ótimas hospedagens –, ou Cavalcante. Portanto, é bom se programar para não perder o magnetismo desse lugar.

5. Florianópolis

A Ilha da Magia não é um destino de Réveillon 2021 econômico, mas continua no topo da lista das melhores festas de fim de ano no Brasil. Primeiramente por causa das praias fantásticas, em seguida devido às muitas opções de restaurantes, hotéis e bares.

A virada do ano é comemorada com queima de fogos e apresentações musicais. Geralmente, as festas mais concorridas ocorrem em Jurerê Internacional. Em virtude disso, faça reserva ou compre o ingresso antes. Também cogite olhar casas de temporada e chalés para comemorar com mais privacidade e segurança.

6. Gramado

Gramado é o destino ideal para as famílias que desejam comemorar o Natal e o Ano Novo juntos. A cidade tem como atração o Natal Luz, que reúne espetáculos e shows gratuitos. Além disso, as ceias de Réveillon oferecidas por restaurantes são bem famosas.

Viagem de Réveillon 2021: os melhores destinos no exterior

1. Argentina

Diferentemente do brasileiro, os portenhos não são muito chegados às comemorações com queima de fogos. Bem como evitam ficar nessa época do ano por causa do calor e chuvas constantes.

Devido ao atual cenário, a capital é uma boa opção para quem procura um destino mais sossegado. O segredo para curtir a virada do ano é escolher bem o local de hospedagem para ficar mais próximo dos restaurantes e festas privadas.

2. Nova York – Viagem de Réveillon 2021

Fazer a contagem regressiva na famosa Time Square é o sonho de muitas pessoas. Até porque, quer destino para o Réveillon 2021 mais chique que esse? Porém, neste ano o evento que reúne cerca de 1 milhão de pessoas em Manhattan será virtual.

Mas isso não impede você de comemorar a virada do ano em um restaurante ou garantir a sua entrada em festas privadas, como em rooftops, clubes e bares. Opções não faltam na cidade que nunca dorme.

3. Uruguai

Punta Del Este é o balneário mais badalado do Uruguai e mais procurado por turistas que gostam de animação. De festas em praias às ceias de Ano Novo, a cidade disponibiliza uma gama de atrações para os visitantes.

Aproveite para se esbaldar nos pratos típicos do Uruguai, como a tradicional parrillada, e suas carnes.

4. Paris

Assim como Nova York, Paris é um destino para um Réveillon 2021 bem frio, mas imperdível. A capital tem de tudo para uma passagem de ano inesquecível: show de luzes da Torre Eiffel ou da Champs-Elysées, clubes e discotecas, festa na escadaria da Sacré-Coeur, festa de Ano Novo na Disneyland Paris, show de cabaret e até um cruzeiro elegante e romântico no Sena. Ou seja, opções não faltam em Paris para dar adeus ao ano desafiador que foi 2020.