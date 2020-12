Ilha de Boipeba: melhores passeios no destino queridinho do momento

A Ilha de Boipeba é considerada uma das melhores praias da Bahia. E vem se consolidando como um dos destinos queridinhos do momento por seus cenários paradisíacos. Além disso, ainda não foi totalmente descoberta pelo turismo de massa, o que garante um pouco mais de tranquilidade.

Um ponto importante para saber sobre a Ilha de Boipeba é que lá não circulam carros. O acesso é feito de barco ou de avião. E, uma vez lá, a melhor forma de desbravar cada canto ao longo dos 20 km de extensão é com longas caminhadas à beira-mar. Mas para se deslocar dentro da ilha há também a opção dos quadritáxis (em quadriciclos) e passeios de lancha ou de caiaque.

É um lugar que tem um estilo mais rústico, mas com muito charme, resultando em uma mistura perfeita. Ideal para quem quer passar alguns dias relaxando,para quem gosta de natureza e de turismo sustentável.

Deu vontade de conhecer? Então acompanhe nossas dicas para saber o que fazer na Ilha de Boipeba.

Como chegar à Ilha de Boipeba

A Ilha de Boipeba faz parte do Arquipélago de Tinharé, que fica no município de Cairu, localizado no sul do litoral da Bahia. É a mesma região da praia de Morro de São Paulo. O acesso não é muito simples, mas há diferentes formas de se chegar até o destino.

Para fazer a viagem de avião há basicamente três possibilidades:

Aeroporto de Valença, que é o mais próximo. E pegar uma lancha rápida para chegar a Boipeba.

Aeroporto de Salvador. Tomar uma balsa até Itaparica. Depois um ônibus até Valença e novamente lancha. Ou pegar táxi aéreo de Salvador a Boipeba.

Aeroporto de Ilhéus. Seguir por terra até Valença. E lancha para Boipeba.

Para quem vai de carro, a cidade de Valença deve ser o destino final. Ou, ainda, os vilarejos de Torrinha e da Graciosa. De todos eles saem as lanchas.

O que fazer na Ilha de Boipeba

Já na ilha, as possibilidades de passeios são muitos. Além do mar com águas clarinhas e transparentes, o destino conta com bons restaurantes. E tem algumas atividades de lazer que podem ser usufruídas pelos turistas.

É difícil dizer quais são as melhores praias da Ilha de Boipeba, pois tudo vai depender do estilo de cada viajante e do que cada um está buscando. Há sete praias principais:

Praia da Boca da Barra

É a mais movimentada, pois fica nos arredores do povoado de Velha Boipeba. Assim, é a mais próxima da maioria das pousadas e restaurantes e tem fácil acesso. Nesta praia há o encontro do mar com o Rio do Inferno, o que faz com que as águas não sejam tão claras como em outros locais.

Praia do Tassimirim

Fácil de chegar a partir de uma caminhada saindo da Praia da Boca da Barra. O próprio trajeto já oferece algumas opções de lazer, com quiosques e restaurantes. Já na Praia do Tassimirim a água é mais clarinha, o mar bem calmo e um ambiente mais silencioso e tranquilo. Às vezes se formam piscinas naturais.

Praia da Cueira

Fica logo na sequência da Praia do Tassimirim, com acesso feito por uma trilha fácil. O mar tem tonalidade entre o verde e o azul e a praia conta com muitos coqueiros, que ajudam a compor o belo visual. Tem boa infraestrutura e, embora seja pouco frequentada, pode ter um movimento intenso em alguns horários, devido às lanchas que saem de Morro de São Paulo e param nos restaurantes. É considerada uma das mais praias mais bonitas da Ilha de Boipeba.

Praia de Moreré

Depois da Praia da cueira tem um rio e é preciso atravessá-lo para chegar à Praia da Cueira, o que é tranquilo de fazer na maré baixa. Outra opção é fazer o trajeto de trator ou quadritáxi. É uma praia mais deserta e com estilo mais rústico, mas com alguns quiosques e pousadas na área da Vila de Moreré. E também piscinas naturais.

Praia do Bainema

O trajeto da Vila de Moreré até esta praia passa por um túnel de flores e pelas tocas dos caranguejos, o que já proporciona um ótimo passeio. É uma trilha simples. Já na praia, há piscinas naturais e um ambiente mais calmo. Por outro lado, tem pouca infraestrutura.

Praia da Ponta dos Castelhanos

Mar calminho em tons de azul e verde, praia cercada por mangue e muitos coqueiros. E bancos de areia na maré baixa. É uma praia praticamente deserta, já mais distante do centrinho da vila. Mas boa pedida para quem gosta de lugares mais vazios.

Praia da Cova da Onça

É a última das praias e não tão bonita como as demais. Mas, como tem bons restaurantes à beira-mar, principalmente de frutos do mar, é bastante frequentada. Lá fica o Vilarejo de São Sebastião.

Onde ficar na Ilha de Boipeba

O povoado de Velha Boipeba, na Praia da Boca da Barra, é o mais bem estruturado para receber turistas. Lá está a maioria das pousadas da Ilha de Boipeba, além de bons restaurantes. Outro ponto positivo é que tem um deslocamento fácil para as demais praias. E de lá saem os principais passeios da Ilha de Boipeba.

É um local simples e um de seus atrativos é a Igreja do Divino Espírito Santo de Velha Boipeba, construída no século XVII pelos jesuítas. É o monumento histórico mais importante da ilha.

Nas vilas de Moreré e de São Sebastião também existem algumas opções de hospedagem, mas a estrutura é menor que em Velha Boipeba. Os preços também variam dependendo do estilo da hospedagem, que vai das pousadas mais simples às mais charmosas e com mais conforto. Com um bom planejamento, é possível economizar nas férias e não gastar muito.

Uma dica importante é que na ilha não há bancos e nem mesmo caixas eletrônicos. Embora a maioria dos estabelecimentos aceite cartões, é indicado levar algum dinheiro.

Melhores passeios na Ilha de Boipeba

Além de conhecer as praias da Ilha de Boipeba, há outras opções de passeios. Um dos mais procurados é o passeio de lancha chamado “Volta à Ilha” que, como o próprio nome indica, faz um tour por toda a região. Ótimo para quem quer passar pelas praias em um único dia.

Outras opções são os passeios de caiaque pelos manguezais, o pôr do sol na beira do Rio do Inferno, os bares e restaurantes de Velha Boipeba, principalmente na Praça Santo Antônio.

Mas a melhor forma de conhecer Boipeba continua sendo caminhar pela areia, com calma, conhecendo uma praia diferente a cada dia e aproveitando o melhor que cada uma delas tem a oferecer!