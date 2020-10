Turismo Sustentável: 3 cidades para conhecer no Brasil

Atualmente, os turistas tem buscado cada vez mais destinos que preservem a natureza e a cultura local. No ano passado, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo Booking, empresa de viagens e turismo, apontou um aumento de 75% de preferência para turismo sustentável.

O que é Turismo Sustentável?

De acordo com a Organização Mundial do Turismo, o turismo sustentável é um termo utilizado para definir as ações turísticas que levam em consideração os impactos ambientais, econômicos e sociais de um determinado destino a curto e longo prazo.

Além disso, o turismo sustentável tem como objetivo atender às necessidades não apenas dos turistas, como também do meio ambiente, comunidade local e da economia circular. Dessa forma, é possível conscientizar e assumir ações educativas de preservação ambiental e cultural.

Turismo Sustentável: como colocar em prática?

É muito importante optar pelo ecoturismo, assim você contribui com a natureza e com a economia local. Por isso, preparamos dicas para você adotar o turismo sustentável nos seus próximos passeios:

Preste atenção nos estabelecimentos onde você vai se hospedar ou contratar serviços, escolha sempre os eco-friendly; Considere viajar para destinos menos populares; Se informe bem sobre seu destino, história, pontos turísticos e acultura local; Respeite a natureza e os anfitriões da comunidade onde você está hospedado; Priorize comprar de produtores locais e pequenos produtores; Preserve a natureza; Economize recursos naturais e evite ir em locais de exploração animal, como parques aquáticos, zoológicos e onde você interfira no habitat deles.

3 cidades brasileiras para fazer turismo sustentável

O Brasil é um país rico em diversidade, no qual ações como o turismo sustentável devem ser cada vez mais valorizadas para preservarmos nossas riquezas naturais. Assim, listamos 3 destinos nacionais incríveis para você aproveitar nas suas férias.

Bonito – MS

Em primeiro lugar da lista, apresentamos o polo do turismo sustentável no Brasil. A pequena cidade de Bonito, fica no Mato Grosso do Sul e é um lugar paradisíaco que mescla a vegetação da Mata Atlântica e do Cerrado. Desse modo, é possível vislumbrar a diversidade da flora e fauna brasileira.

Além disso, a cidade possui grutas e cachoeiras que parecem o cenário de um filme. Ainda, o local desenvolveu uma espécie de voucher que controla o número de turistas que visitam o local.

Assim, são feitas ações de preservação ambiental. Com isso, a cidade recebeu o prêmio de melhor destino responsável do mundo pela World Travel Market (WTM).

Gramado e Canela – RS

As duas cidades localizadas na Serra Gaúcha, tem uma distância de 9 km entre si e são famosas pela gastronomia e arquitetura europeia. No entanto, o que fascina mesmo é a natureza ao redor, com os vinhedos, parques e ações de sustentabilidade.

Em Canela, por exemplo, tem o Parque do Caracol e Parque da Ferradura que tem paisagens maravilhosas. Já em Gramado, existem diversas opções de pousada e restaurantes que adotam ações de preservação ambiental e da cultura local.

Inclusive, no caminho entre as cidades, tem o mirante do Belvedere no Vale do Quilombos, com uma vista de tirar o fôlego. Ambas as cidades são um dos destinos mais visitados no Brasil, em especial no inverno pelo típico clima serrano.

Tefé – AM

Para quem quer conhecer a maior floresta do mundo, Tefé é a cidade perfeita! Ela fica na região da Amazônia Internacional e, por isso, fica bem no meio do coração da floresta. Dessa forma, você terá uma experiência incrível ao viajar para esse destino de turismo sustentável.

Ao percorrer o corredor amazônico, é possível conhecer o gigante Rio Amazonas. Além disso, Tefé é fica próxima da Reserva Mamirauá, que tem o selo de patrimônio natural da Humanidade da UNESCO. Assim, você terá uma imersão na cultura amazônica bem como na biodiversidade brasileira.

Outra coisa bacana que a região possibilita são os passeios de barco e canoa, a observação de animais e plantas exóticas e o acesso a comunidades ribeirinhas.

Agora que você sabe o que é turismo sustentável, já sabe para onde ir? Qual o destino brasileiro que você escolhe?