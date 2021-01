Ilha em Angra dos Reis: quanto custa e como alugar

Passar alguns dias em uma ilha em Angra dos Reis é um dos passeios preferidos dos ricos e famosos. Afinal, é um tipo de destino que permite desfrutar de total privacidade, além das praias paradisíacas.

Recentemente a viagem das ex-BBBs Rafa Kalimann e Thelma de Assis com as atrizes Manu Gavassi e Bruna Marquezine para o réveillon em uma ilha em Angra dos Reis deu o que falar. Elas não foram as únicas. O casal de atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank também passou alguns dias em uma das ilhas da região.

O mar azul com águas cristalinas da região de Angra dos Reis sempre foi um atrativo à parte. Isso fez com que a cidade, formada por muitas ilhas, passasse a ser muito procurada por turistas. Muitas delas parecem ser verdadeiros cenários de filme!

Fazer uma viagem para uma ilha privativa tem um custo alto. Mas há diferentes formas de aproveitar uma ilha em Angra dos Reis. Algumas possuem hotéis e resorts, muitos deles de luxo. Os preços variam dependendo da ilha, da época e do tipo de acomodação escolhida.

Quanto custa alugar uma ilha em Angra dos Reis?

Angra dos Reis fica no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, na chamada Costa Verde. A região conta com mais de 350 ilhas em meio a muita natureza. Assim, ficaram famosas em todo o mundo e atrai também turistas estrangeiros em busca deste paraíso.

As ilhas disponíveis para aluguel podem ser encontradas em sites voltados especificamente para esta finalidade. Costumam receber grupos de até 10 ou 15 pessoas. E, em geral, o valor de uma diária em uma ilha em Angra dos Reis não sai por menos de R$ 10 mil e pode passar dos R$ 20 mil. Há, também, algumas ilhas à venda no Brasil.

O valor para alugar varia de acordo com a localização da ilha, o tamanho da casa, a quantidade de hóspedes e os serviços oferecidos, como profissional de limpeza, cozinheira, caseiro, segurança, entre outros. Pode haver, também, um período mínimo de hospedagem, geralmente de uma semana.

Para algumas dessas ilhas, o acesso pode ser feito de barco ou lancha. Em outras, a única forma de chegar é de helicóptero. Portanto, além do custo de alugar uma ilha em Angra dos Reis, é preciso somar também o valor gasto com o transporte. Muitas têm barcos disponíveis para os hóspedes, com aluguel à parte.

O que fazer em uma ilha em Angra dos Reis?

Na parte continental de Angra, a cidade é simples, com pouca estrutura e sem nenhuma atração turística. O principal atrativo fica mesmo por conta das praias nas ilhas, que são verdadeiros refúgios para quem quer ter férias inesquecíveis.

Os barcos ancorados e as lanchas no mar já fazem parte da paisagem das ilhas de Angra dos Reis. São as melhores opções de passeios, além, é claro, de aproveitar as praias da própria ilha, que estão entre as melhores praias do Rio de Janeiro.

Para a maioria dos turistas é comum fazer um tour pelo mar passando por outras praias da região. Até mesmo quem não está em uma ilha privativa pode fazer esse tipo de passeio, oferecido pela maioria das hospedagens e também por agências de turismos.

Alguns fazem paradas em ilhas que contam com restaurantes, onde é possível almoçar ou mesmo passar o dia. Outros levam a ilhas realmente desertas, para curtir o mar e a natureza exuberante. Em alguns, é possível fazer um mergulho no fundo do mar!

Quando ir?

A primavera e o verão são os melhores meses, pois o tempo está mais quente e mais propício para curtir o mar. Por isso a maioria das pessoas escolhe ir nos períodos de fim ou início de ano. Muitas para passar o réveillon.

Como as águas da região costumam ser frias, o outono e o inverno não são épocas muito indicadas. Apesar disso, no verão é comum ter chuvas, o que também pode atrapalhar o passeio. O ideal para quem pretende visitar uma ilha em Angra dos Reis é sempre pesquisar a previsão do tempo antes de ir e escolher um período menos chuvoso e com mais sol.

Principais ilhas em Angra dos Reis

Se no passado ter uma ilha inteira só para sua família ou grupo de amigos era algo que parecia apenas coisa de filme. Mas o aluguel de ilhas privativas vem se concretizando como uma realidade no mundo todo. Assim, o que antes parecia um sonho, hoje já é possível, ainda que seja uma opção de luxo e com um custo alto.

Entre as ilhas em Angra dos Reis que são mais bonitas estão a Ilha do Capítulo, a Ilha do Japão, a Ilha do Arroz, Ilhas Botinas, Ilha da Gipoia, entre muitas outras. O grupo de amigas Rafa, Thelma, Bruna e Manu ficou na Ilha do Capítulo. Já Bruno e Giovanna ficaram na Ilha do Japão. Para grande parte dos turistas, a mais conhecida e visitada é a Ilha Grande.

E em tempos de pandemia, alugar uma ilha em Angra dos Reis se tornou, ainda, uma opção do chamado “turismo de isolamento”. Ou seja, um tipo de viagem que não envolve aglomeração e permite que sejam respeitados todos os protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19.