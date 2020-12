Ilhas à venda no Brasil: veja o preço de 11 lugares paradisíacos

Ter uma ilha para chamar de sua? Quem nunca! Pois é. Atualmente existe nada menos do que 11 ilhas à venda no Brasil. O valor? Bem, os preços variam a um valor de um apartamento na grande São Paulo ou Rio de Janeiro até a casa dos milhões de reais…e bota milhões nisso, diga-se de passagem.

A empresa canadense especializada em venda e aluguel de ilhas no mundo inteiro Private Islands Online oferece propriedades brasileiras em seu catálogo.

Praia do Algodão – Angra dos Reis (RJ)

Localizada no sul do Estado do Rio de Janeiro na cidade de Angra dos Reis, que é considerada a Baía dos Reis, pois a região é digna da realeza, a Praia do Algodão é uma ilha paradisíaca que fica apenas 2 horas e meia de carro do centro do Rio. Ela fica em uma península particular de 29 acres que abraça a beleza natural das florestas costeiras do Brasil, ou seja, toda a Mata Atlântica ao lado da imensidão do mar.

O acesso à península é feito apenas por helicóptero no Heliporto da Praia do Algodão ou barco.

Tamanho: 29 acres (que é a unidade de medida usada em metragem de terras)

Preço: não informado

Ilha de Boipeba em Salvador (BA)

A Ilha de Boipeba está localizada a apenas 110 quilômetros ao sul da capital Salvador, é para quem busca tranquilidade em um ambiente natural preservado. Palmeiras ondulantes, areias brancas e cristalinas faz jus ao conceito de ilhas paradisíacas do Brasil.

O litoral da ilha também está intocado com mais de 20 km de belas praias desertas. Cercada pelo Oceano Atlântico de um lado e pelo Rio Inferno do outro, esta ilha é de rara beleza natural, abrigando uma grande variedade de fauna e flora.

É uma ilha sem estradas ou carros e com duas aldeias muito pequenas ainda habitadas principalmente por pescadores locais

Política de turismo cuidadosa

As praias são lindas

A água morna e calma

A paisagem por trás também é linda

A caminhada é fácil e a temperatura não é insuportável graças à leve brisa

Tamanho: 158.41 acres

Preço: R$ 24 milhões

Isla Bonita em Mangaratiba (RJ)

Isla Bonita está localizada no litoral de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Fica a aproximadamente a 1 hora do Aeroporto internacional Tom Jobim e a 5km de barco saindo do tradicional Iate Clube de Itacuruça. Também pode chegar via helicóptero.

Todas as facilidades necessárias se encontram em Mangaratiba como transporte de ônibus, lojas, serviços e consertos de barcos, mercado, hospital, farmácia e hotéis.

Com clima tropical durante todo o ano, a ilha paradisíaca é cercada pela Mata Atlântica e possui vegetação típica brasileira. Além da flora, é possível encontrar uma fauna genuinamente também.

Tamanho 19.64 acres

Preço: R$ 18 milhões

Ilha Comprida – Ilhas à venda no brasil

A belíssima Ilha Comprida fica no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade Angra dos Reis. É considerada uma das Ilhas Paradisíacas brasileiras pois é cercada de águas claras e cristalinas.

Tamanho: 10.00 acres

Preço: não informado

Ilha Fazenda Cipó – Ilhas à venda no brasil

Chamada de Ilha da Fazenda Cipó, a quinta ilha paradisíaca brasileira à venda no Brasil fica na cidade de Ituberá, na Bahia. Mais especificamente na Baía de Cammu. Tanto da capital Salvador quanto de Ilhéus, é necessário pegar a lancha para chegar à ilha.

A Ilha possui cerca de 3 mil metros de extensão de areia até o mar e contém também, mais de dois mil coqueiros.

Está situada nas proximidades de destinos turísticos nacionais e internacionais como Boipeba, Barra Grande, Pratigi e Itacaré. A área oferece excelente surfe e muitos outros esportes aquáticos, piscinas naturais, praias de areia branca, cachoeiras e pôr do sol deslumbrantes, além de incríveis festivais de música e cultura local.

Tamanho 25,00 Acres

Preço: R$ 17.436.411

Ilha de São Joao

A Ilha de São João é conhecida por ser verdadeiramente uma das mais belas ilhas paradisíacas da Baía de Angra dos Reis. Está localizada a aproximadamente 140 quilômetros ao sul do Rio de Janeiro entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo.

Considerada por ter as águas mais transparentes da região ao lado das Ilhas Botinas, onde se pratica o famoso mergulho.

Tamanho: 5,00 acred

Preço: R$ 9.378.000

Ilha Paraíso – Baía de Camamu (BA)

Localizada na magnífica e abençoada Baía de Camamu, na Bahia. Distribuída por 22 hectares, a Ilha Paraíso faz parte da ilha de proteção ambiental conhecida como Ilha das Flores. Os manguezais e coqueiros, palmeiras e mangueiras da ilha abrigam cerca de 29 espécies de pássaros, e caranguejos se reproduzem aos milhares.

O entorno da Baía de Camamu é repleto de praias e ilhas de todos os tamanhos, com um potencial muito grande para projetos temáticos voltados para o público de alta renda.

O acesso à Ilha Paraíso é simples, a apenas dez minutos da vizinha Barra Grande através de um passeio de lancha magicamente linda. A localização fica próxima a rodovias federais e estaduais, além de diversos aeroportos e da capital baiana de Salvador.

Tamanho: 22,00 Acres

Preço: R$ 7.762.900

Ilha do Magalhães – Florianópolis (SC)

Localizada a 100 metros da costa sul do Brasil, na ponta da Baía dos Golfinhos em Florianópolis (SC), a Ilha do Magalhães é considerada uma das ilhas paradisíacas do Brasil por ser cercada por uma exuberante vegetação tropical.

O entorno da Ilha do Magalhães é um importante destino de ecoturismo na região de Florianópolis. Embora seja uma atração bem conhecida, o acesso é feito principalmente por barco. O acesso rodoviário é asfaltado, mas é uma estrada secundária e pouco movimentada.

A ilha também possui uma linda praia particular protegida por um belo banco de pedras.

Tamanho: 1,10 acres

Preço: 7 milhões de reais

Ilha das Baía dos Santos – Salvador (BA)

Localizada em Salvador (BA), a Ilha da Baía dos Santos é um destino de fácil acesso a qualquer parte do mundo. Para chegar até o local é necessária viagem de até 40 minutos de barco.

É um paraíso de tirar o fôlego com algumas das mais belas praias de areia branca do mundo e águas azuis cristalinas, convidando ao relaxamento e abundantes atividades como natação, pesca e surfe. Por isso, é considerada uma das ilhas paradisíacas mais belas do Brasil.

Tamanho: 6,00 acres

Preço: R$ 4.000.000

Ilha de Pioca – Ilhas à venda no brasil

Cercada de manguezais, florestas tropicais e palmeiras imperiais, a Ilha de Pioca é considerada uma das mais exóticas da Bahia.

A ilha pertence a um grupo de 4 ilhas na Baía de Todos os Santos. E está localizada próximo à cidade de São Francisco do Conde, distante 71 km da capital Salvador.

Detalhes sobre a ilha paradisíaca à venda na Bahia

A ilha tem grande potencial de desenvolvimento com licença de zoneamento

Ilha de Pioca é uma propriedade privada, o que a torna um grande recurso nas águas quentes brasileiras. O Brasil tem regras rígidas para a privatização de ilhas e a maioria das ilhas é estatal

Fica a 67 km do aeroporto de Salvador, ou seja, 1h de carro.

A ilha fica a apenas 700 metros do continente de barco

Perto da Marina de Salvador

Grande mercado potencial: são 5 milhões de habitantes a 1h de distância de carro.

Clima tropical quente durante todo o ano

Tamanho: 215,00 acres

Preço: Não informado

Ilha de Itaoquinha – Porto de São Gonçalo (RJ)

Para finalizar o ranking das 11 ilhas, temos a Ilha de Itaoquinha, localizada próxima a Porto de São Gonçalo/Petrobrás, no Rio de Janeiro. O local possui uma vasta contemplação da natureza exuberante e até a bela vista da baía confirmam o clima de ilha paradisíaca do local.

Área ideal para lazer ou para implementação de uma base logística marítima. Cais privativo, próximo ao canal de acesso do novo Porto de São Gonçalo (recém dragado) e Paquetá. A viagem de lancha do Iate Clube do Rio de Janeiro, dura em torno de 30 minutos ou acesso por São Gonçalo aproximadamente 5 minutos.

Tamanho: 2,47 acres

Preço: 2 milhões de reais