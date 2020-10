Lençóis Maranhenses: tudo sobre o destino turístico da vez

As famosas lagoas de água doce do Maranhão se tornaram point de famosos e influencers.

É impossível não ficar com desejo de conhecer os Lençóis Maranhenses depois de ver inúmeras fotos da areia branca e lagoas de água doce que compõem esse oásis. Basta acessar o Instagram e ser bombardeado por imagens de famosos e influencers no destino turístico da vez.

Por isso, vamos falar tudo sobre esse point que se tornou tendência de viagem. Afinal, queremos te dar aquele empurrãozinho para você se programar e não passar mais vontade.

Lençóis Maranhenses: quando ir

Cravado a 250 km da capital do Maranhão, São Luís, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses ocupa uma área de 155 mil hectares. Ele é um dos destinos mais procurados no estado por turistas brasileiros e estrangeiros. Aliás, vamos combinar que esse tesouro natural faz jus à fama, não é?

Isso porque em um mesmo lugar você tem a chance de conhecer as lagoas de água doce, as dunas, tomar um banho de mar e acompanhar a luz do sol que ilumina a areia proporcionando aquele cenário de cinema.

Porém, para você ter essa experiência única, anote a primeira dica: o parque tem uma época ideal para visitar que é entre junho e setembro. Assim, você não corre o risco de pegar o início das chuvas e nem o auge da seca, que transforma os Lençóis Maranhenses em paisagem de deserto.

Como chegar às lagoas de água doce

Quem visita os Lençóis Maranhenses tem a opção de acessá-lo a partir de três localidades: Barreirinhas, Santo Amaro e Atins. É claro que os três acessos demandam trajetos diferentes, mas é em São Luís que a aventura começa para a maioria dos turistas.

Por São Luís

Por ser a capital, São Luís possui o Aeroporto Internacional que recebe voos diretos de diversas cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Dessa forma é possível sair de São Luís para Barreirinhas, a principal cidade dos Lençóis Maranhenses, de transporte público coletivo direto.

Por Barreirinhas

O Aeroporto de Barreirinha recebe voos fretados de São Luís. Porém, você deve imaginar que o custo é bem mais alto.

Então, além do transporte coletivo, a alternativa é contratar vans direto no aeroporto da capital ou alugar um carro. O tempo de viagem é de aproximadamente 4 horas.

Por Santo Amaro

Santo Amaro é outra cidade com fácil acesso aos Lençóis Maranhenses e está a 240 km de distância de São Luís. Por isso, o indicado é contratar um transfer particular saindo de São Luís ou alugar um carro 4×4, uma vez que o caminho segue por uma estrada de areia.

Ademais, pense bem antes de alugar um carro devido aos custos com a diária de estacionamento que podem pesar no bolso.

Por Atins

Aqui no DCI nós já falamos sobre a Praia de Atins, um paraíso deserto cuidado pelo povoado da região e perto das famosas lagoas de água doce. Nesse caso, a região é perfeita para quem deseja reunir uma vibe mais rústica e com estadias charmosas.

O acesso para o vilarejo é feito a partir de Barreirinha de 4×4 ou lancha. Mas a opção mais rápida e na qual você pode procurar os melhores preços é de lancha.

Lençóis Maranhenses: onde se hospedar

Agora que você já entendeu como chegar às desejadas lagoas de água doce, uma das partes mais importantes dessa viagem é escolher o local de hospedagem. A seguir vamos apresentar algumas opções.

Hospedagem em Barreirinhas

Com certeza é a cidade mais famosa e que tem a melhor oferta de hotéis e restaurantes. Ao passo que é o local mais aconselhável para quem curte também uma orla animada. O conselho é se hospedar mais próximo ao centro, perto da Avenida Beira Rio e da Praça dos Trabalhadores. Entre os hotéis indicados estão:

Porto Preguiças Resort

O resort tem cinco estrelas e conta com piscinas, bar, quadras, áreas verdes e ambientes decorados em estilo praiano. Além do mais, os quartos são espaçosos e o restaurante tem várias opções de pratos. Está localizado a 2 km do centro da cidade.

Pousada Vasto Horizonte

É uma pousada com quatro estrelas que oferece chalés com varanda, instalações para esportes aquáticos, jardim e café da manhã diferenciado.

Sossego do Cantinho

De propriedade familiar, esse local é um charme e está situado no trajeto para Atins. Ela oferece transfer do aeroporto e passeios com trilha a pé pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Enfim, uma pousada para quem procura descansar e se sentir em casa.

Hospedagem em Santo Amaro

Vale dizer que é em Santo Amaro que estão as lagoas mais bonitas dos Lençóis Maranhenses. Entretanto, comparado à Barreirinhas, a cidade é mais simples e oferece hospedagens para quem não está à procura de tanto luxo.

Pousada Beira Rio

Com varandas privativas e cozinha compartilhada, esse espaço possui muitas boas avaliações em sites de reserva de hotéis. O atendimento dos donos é o diferencial, além da localização: ela está bem no centro de Santo Amaro.

Vila Capininga Ecopousada

Com quartos em tamanho família, terraço e café da manhã continental, essa vila possui uma vibe rústica, simples, mas bem aconchegante. Ideal para quem procura relaxar na rede debaixo do pé de cajueiro e ir a pé para as lagoas de água doce.

Hospedagem em Atins

Apesar de ser um pequeno vilarejo, Atins, sem dúvida, é a região que dispõe de mais pousadas charmosas e descoladas. Isso porque a prática do kitesurf costuma atrair muitos atletas atrás de vento. Veja abaixo algumas opções:

Pousada Jurará e Vila Jurará

Caminhe 200 metros e você estará na Praia de Atins. Essa é uma das vantagens ao se hospedar nesse lugar que inclui ainda um farto café da manhã e quartos confortáveis.

Velho Bateau

O atendimento diferenciado, o restaurante, a piscina ao ar livre e o café da manhã são as atrações da propriedade. Aliás, as acomodações variam das mais simples às suítes e chalés de luxo.

Vila Vento

Se você procura um lugar para ficar de frente ao mar, a pousada Vila Vento é uma ótima opção. Ela oferece lounge de uso comum, café da manhã continental e parquinho infantil para as famílias que querem aproveitar a estadia com os pequenos.

Lençóis Maranhenses: mais motivos para conhecer

Por último, nós separamos mais algumas dicas para você aproveitar ao máximo esse paraíso na terra chamado Lençóis Maranhenses. Vem com a gente!

Chiclete de camarão

Não deixe de provar o chiclete de camarão em Barreirinhas. O prato é típico da gastronomia alagoana, mas muitos restaurantes da cidade oferecem essa experiência saborosa e única aos turistas.

Visite o máximo de lagoas

As lagoas de água doce do Maranhão deveriam estar na lista das sete maravilhas do mundo. Mas enquanto isso não acontece, visite o máximo de lagoas possíveis e registre esse momento.

Faça passeios

Tem passeio para todos os bolsos e gostos: de 4×4, quadriciclo, lancha e até sobrevoo pelo Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses.

Ver o pôr do sol

Uma vez que você está nesse paraíso, não deixe de assistir ao pôr do sol que ganha contornos de sombras e luzes nas dunas e lagoas. Se você se emocionou só de pensar nesse momento, imagina acompanhá-lo ao vivo e a cores?

Passeio pelos rios

Os Lençóis Maranhenses não cansam de nos surpreender. Além das águas doces, dunas, mar, ele também é cercado de rios. Entre os mais famosos estão o Rio Preguiça e Rio Formiga. Neles você pode fazer o passeio de boiacross, que em outras palavras é descer o curso do rio sentado e bem relaxado em uma boia. Ficou com vontade, não é?