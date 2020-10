Uma empresa com sede na Índia iniciará a viagem épica por 18 países para 20 passageiros em maio de 2021.

Maior viagem de ônibus do mundo liga Índia ao Reino Unido em 70 dias

Já imaginou fazer a maior viagem de ônibus do mundo?

Viajar ao redor do mundo em 80 dias pode ter sido uma façanha para Júlio Verne. Mas uma empresa de viagens com sede na Índia está lançando uma viagem de ônibus de 70 dias igualmente impressionante de Delhi a Londres, com partida em maio de 2021.

O ônibus para Londres percorrerá 12.427 milhas (20.000 quilômetros) por 18 países, incluindo Mianmar, Tailândia, Laos, China, Quirguistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Rússia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Alemanha, Holanda, Bélgica e França.

O serviço será operado pela Adventures Overland. Seus fundadores Sanjay Madan e Tushar Agarwal tiveram a ideia de imitar os “ônibus mágicos”. Eles viajavam na Trilha Hippie da Europa para a Ásia entre os anos 1950 e 1970, relata o Lonely Planet.

O ônibus para Londres levará 20 passageiros de Delhi, Índia, para Londres, Inglaterra. Em seguida, reverterá a jornada de volta à Índia, com paradas para ver os pagodes de Mianmar, visitar os pandas gigantes de Chengdu. Além de caminhar ao longo da Grande Muralha da China, cruzar o Mar Cáspio você pode aproveitar um tempo em Moscou, Vilnius, Praga, Bruxelas e Frankfurt.

Maior viagem de ônibus

A viagem acontecerá em um ônibus de luxo equipado com Wi-Fi com assentos de classe executiva, cada um com seu próprio sistema de entretenimento, portas USB e plugues de eletricidade. Bem como divisórias entre os assentos para privacidade.

Além disso, os espaços comuns incluem uma mini despensa com refrigerador para bebidas e lanches. Cada passageiro pode trazer duas malas grandes e também terá seu próprio armário para guardar objetos de valor.

Para se inscrever para a viagem, primeiro baixe o folheto Ônibus para Londres. Durante o processo, você terá a opção de ficar no Sudeste Asiático por 12 dias, China por 16 dias, Ásia Central por 22 dias ou Europa por 16 dias – ou a viagem inteira por 70 dias.

A princípio, o itinerário reverso também está disponível. Contudo, será dada preferência aos inscritos para todo o trecho.

Esta não é a primeira vez que a Adventures Overland conduz viagens da Índia a Londres. Em 2017, 2018 e 2019, a empresa liderou uma caravana de viajantes, cada um em seu carro, percorrendo o percurso em 50 dias.