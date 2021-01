Melhores hotéis fazenda em São Paulo: 10 sugestões para aproveitar já

O estado de São Paulo conta com alguns dos melhores hotéis fazenda do país. São ótimas opções para aproveitar alguns dias de tranquilidade em meio a belas paisagens e uma atmosfera diferente. Especialmente para quem mora em grandes cidades, como São Paulo, e quer fazer uma viagem diferente sem precisar ir muito longe, é uma das alternativas mais procuradas.

Os melhores hotéis fazenda se diferenciam pela boa infraestrutura e atrativos variados, para todos os gostos e perfis. Seja para descansar, passar um fim de semana romântico, um período em família ou fazer um passeio diferente entre amigos. Além disso, o turismo rural vem crescendo, com destinos mais afastados e longe de aglomerações, que se tornaram ótimos para viajar depois da pandemia.

Mais que somente uma hospedagem fora da correria da vida urbana, são lugares que contam com boas opções gastronômicas e podem, ainda, oferecer outras atividades como cavalgadas, piscinas, quadras esportivas e afazeres de fazenda. Dependendo da localização, há inclusive alguns com cachoeiras ou lagos.

Para ajudar na escolha do seu próximo destino, nesta lista você vai encontrar algumas sugestões diferentes dos melhores hotéis fazenda espalhados pelo estado de São Paulo.

10 hotéis fazenda em São Paulo

Para os adultos, os hotéis fazenda oferecem uma hospedagem fora da correria da vida urbana, para descansar longe do estresse e recuperar a energia. Para as crianças, uma oportunidade de estar na natureza, ter contato com muito verde e ter mais liberdade. Estes são alguns dos melhores:

Hotel Fazenda Capoava – Itu

Fica em uma região privilegiada, entre a Mata Atlântica, com muitos lagos e muito verde, e os Matacões, que são rochas de granitos originados de uma antiga era vulcânica. Entre os destaques estão a gastronomia, o conforto dos quartos e o contato com os animais, como macacos, cabritos, pássaros e outros. Itu fica a menos de 100 km capital e pode ser uma opção para passeios de um dia saindo de São Paulo.

Hotel Fazenda Dona Carolina – Itatiba

É uma antiga fazenda do período do café que se transformou em um hotel fazenda luxuoso. Os hóspedes podem contar com atividades típicas do campo, como passeios a cavalo. Também conta com piscina, sauna, equipe de recreação infantil, SPA e boa estrutura nos quartos. Itatiba fica a apenas 110 km da capital.

Hotel Fazenda Mazzaropi – Taubaté

O hotel leva este nome em homenagem ao artista. Sua estrutura completa fez com que se tornasse um dos hotéis fazenda mais conhecidos do estado. É muito procurado principalmente por quem viaja com crianças. Há atividades lúdicas, além de teatro e passeios e pedalinho ou trenzinho. E a comida é feita com alimentos produzidos no local, que faz também a Cachaça Mazzaropi. Fica a aproximadamente 125 km da capital.

Rancho da Cachaça Pousada e Restaurante – Holambra

Tem quartos amplos e com boa estrutura, piscina ao ar livre, bar, jardim e ótima gastronomia. Para as crianças, a diversão acontece no parquinho. E tem um terraço com vista panorâmica. No local também é produzida uma cachaça de forma artesanal. Fica a 130 km da capital.

Villa di Mantova Resort Hotel – Águas de Lindoia

Fica em uma reserva ecológica na região que é famosa por ter muitas montanhas com nascentes de água pura. Conta com mais de 60 chalés para hospedagem. Além disso, tem bosques, lagos, atividades de lazer para crianças, com um parque aquático e outros passeios. E, ainda, quadras esportivas e tratamentos com águas termais. Está localizado a cerca de 160 km de São Paulo e o acesso é feito pela Rodovia dos Bandeirantes.

Hotel Fazenda São João – São Pedro

Além de ser um dos melhores hotéis fazenda de São Paulo, é um dos mais tradicionais. Funciona há mais de 40 anos, oferecendo hospedagem e boas opções de lazer, com piscina ao ar livre, restaurante, entretenimento adulto e infantil. Além de possibilitar muito contato com a natureza. Sua localização está a 180 km da capital.

Hotel Fazenda São Matheus – Serra Negra

O destaque deste hotel fazenda fica por conta da localização a mil metros de altitude, em meio a muito verde e com clima agradável. Tem estrutura completa de lazer, com quadras esportivas, piscina coberta, piscina ao ar livre e área de churrasqueira. Também é possível fazer alguns passeios próximos para conhecer a Igreja Nossa Senhora do Rosário (a 2,2 km), Alto da Serra (a 1,4 km) e Cristo Redentor de Serra Negra (a 2,6 km). De lá até a capital são aproximadamente 180 km.

Fazenda Alvorada – Cunha

Localizada entre montanhas, na região que no passado era chamada de caminho do ouro, por ser o trajeto feito pelos tropeiros. Também está entre os melhores hotéis fazenda do estado de São Paulo. Tem uma ótima infraestrutura de hospedagem e de atividades, com opções de trilhas, passeio a cavalo e pesca esportiva no lago do local. Tem, ainda, piscina e sauna. Cunha fica a 230 km de São Paulo, já bem próximo da divisa com o Rio de Janeiro.

Hotel Fazenda Areia Que Canta – Brotas

Um hotel com boa estrutura e opções de atividades para crianças. O nome vem do fato de ter uma nascente de água cristalina que brota do chão em meio a uma areia branca. Fica localizado em Brotas, a 240 km da capital, em uma região de muitas cachoeiras e rios, muito procurada por quem gosta de turismo de aventura.

Hotel Berro d’Água – Avaré

A hospedagem pode ser feita em suítes ou em chalés, todos muito bem estruturados e confortáveis. Entre as atividades oferecidas, há rapel, tirolesa, canoagem, escalada, e outras mais tranquilas como pedalinho, além de piscinas e quadras esportivas. Conta também com monitoria e recreação para crianças. Fica a aproximadamente 250 km de São Paulo.

Além da grande variedade, uma das vantagens destes melhores hotéis fazenda em São Paulo é que as diferentes localizações atendem tanto aos que preferem aproveitar os dias mais quentes no verão, como os que buscam lugares mais aconchegantes para o inverno.