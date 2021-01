Passagens baratas: melhores sites e dicas certeiras para comprar

Quem gosta conhecer lugares diferentes certamente está sempre em busca de passagens baratas. Afinal, quem não sonha em poder viajar pelo Brasil por um valor super baixo ou mesmo encontrar uma promoção incrível para fazer uma viagem internacional?

E se engana quem pensa que esta é uma tarefa difícil. Independente do destino, há muitas formas de conseguir comprar passagens por preços mais em conta.

Para isso, é importante conhecer algumas dicas e saber quais são os principais sites e aplicativos de passagens baratas. Através deles, tudo ficará mais fácil.

10 melhores sites para encontrar passagens baratas

A principal dica é se cadastrar em sites buscadores e ferramentas que fazem comparação de preços. Assim você receberá notificação com valores de passagens baratas em diferentes companhias aéreas. Algumas opções que valem a pena:

Mevow

Kayak

Skyscanner

Google Voos

Decolar.com

Expedia

ViajaNet

Melhores Destinos

Passagens imperdíveis

123 Milhas

Vale sempre ficar de olho nestas plataformas antes de comprar. Acesse todos os dias ou ative notificações para receber avisos. Alguns possuem versão em aplicativo que pode ser baixado diretamente no celular, facilitando ainda mais a busca por passagens baratas.

Depois de encontrar a passagem que deseja pelo preço que pode pagar, verifique diretamente no site da companhia aérea se o valor é o mesmo, pois, muitas vezes, os outros sites podem cobrar taxas.

Dicas para comprar passagens baratas

A maioria desses sites, plataformas e aplicativos de passagens baratas funciona de acordo com a demanda. Ou seja, quanto mais gente procurando passagens para um determinado destino, maior tende a ser o preço. Por isso há muitas variações, dependendo também do período do ano, do dia da semana, do horário do voo e outros fatores.

Tudo isso faz com que os preços das passagens mudem o tempo todo. Por isso, quando encontrar um valor que vale a pena, já garanta a compra. As pesquisas antecipadas são importantes exatamente porque dão uma ideia da média de preços, assim fica mais fácil saber se o valor apresentado é realmente barato.

E a primeira dica é, sempre que possível, ter flexibilidade e procurar datas e horários alternativos – pontos sempre presentes em qualquer guia para aprender como planejar uma viagem. Veja mais algumas formas de conseguir passagens baratas:

Ter flexibilidade de destinos

Muitas pessoas sonham em conhecer determinados lugares e ficam presas às pesquisas sobre ele. No entanto, pode acontecer de haver destinos semelhantes com passagens bem mais baratas.

Assim, uma dica importante é estar aberto a viajar para outros lugares. Há inclusive viajantes que escolhem os destinos de acordo com as passagens em promoção. E talvez em outro momento a viagem dos sonhos se realize.

Ter flexibilidade de datas

Nem sempre isso será possível, pois, para a maioria das pessoas, depende de agenda profissional. Mas ter esta flexibilidade facilita na hora de encontrar passagens baratas. De preferência em períodos de baixa temporada no destino escolhido.

Já quando a data é fechada e não pode haver mudanças, muitas vezes os viajantes acabam pagando o preço que encontram, pois não terão outra oportunidade.

Buscar roteiros alternativos

Ainda que não queira mudar o destino final, vale pesquisar por países ou cidades vizinhas ao destino escolhido.

Muitas vezes pode compensar escolher chegar por outra localidade e então seguir de ônibus, trem ou mesmo em um voo local.

Comprar com antecedência

Quanto antes começar a pesquisar passagens baratas, maior será a possibilidade de conseguir encontrar preços que caibam no seu bolso. Mas não compre de imediato.

Siga pesquisando para ter uma noção, anote as variações de preços e deixe para fechar a compra aproximadamente dois meses antes da viagem (nacional) ou três meses (internacional).

Viajar no começo da semana

Algumas pesquisas indicam que as passagens são mais baratas para viagens feitas nas segundas, terças e quartas-feiras. Já nos fins de semana a tendência é que os preços aumentem, especialmente por serem datas de maior demanda.

Usar milhas

As milhas são uma ótima forma de comprar passagens baratas ou até mesmo sem nenhum custo. Veja no seu cartão de crédito quais são as opções para acumular milhas, depois transfira para o programa de milhagem da companhia aérea escolhida e use para pagar suas passagens.

Ficar de olho nas promoções

Existem passagens baratas e existem também as promoções imperdíveis, com valores que nem parecem reais. São passagens que costumam se esgotar rapidamente e a compra é quase uma corrida contra o tempo.

Por isso é importante ter o cadastro em dia em todos os sites/aplicativos e ter atenção às notificações – muitas vezes até mesmo de madrugada pode surgir uma promoção relâmpago. De toda forma, quem se beneficia mais das passagens promocionais são as pessoas com flexibilidade de datas.

Limpar cookies do navegador

O histórico de pesquisas na internet faz com que os sites das companhias aéreas ou das plataformas de passagens salve seus dados.

Assim, os cookies do navegador são usados para fazer com que os preços apresentados fiquem mais altos. De modo que limpar esse histórico faz toda a diferença.

Usar navegação anônima

Pela mesma razão anterior – o armazenamento do histórico de pesquisas – é indicado usar o modo de navegação anônima.

Assim, o computador não saberá que já foram procuradas passagens para o mesmo destino e apresentará opções com valores menores.

Nunca deixar para a última hora

Quem não compra passagens com antecedência certamente acaba pagando mais caro. Deixar para a última hora significa que vai encontrar poucas opções de datas, de horários e, principalmente, pouca variedade de preço, pois os preços aumentam quando o voo está próximo. A menos que seja uma emergência, o ideal é sempre se planejar com antecedência.

Uma recomendação importante é ler todas as condições e regras antes de finalizar a compra. Principalmente em relação a mudanças de data, troca ou devolução, se há algum tipo de reembolso de passagens aéreas. Estar ciente de todos os detalhes ao comprar passagens baratas faz toda a diferença na sua viagem e evita dores de cabeça.